Proljetne haljine iz Reserveda pristaju uz sve - od balerinki do tenisica

Nova proljetna kolekcija brenda Reserved donosi niz modela koji spajaju praktičnost i trendi dizajn, od klasičnih košulja-haljina do romantičnih cvjetnih varijanti. Donosimo 10 favorita iz nove kolekcije za proljeće koje vrijedi dodati u garderobu

S dolaskom toplijih dana naše svakodnevne kombinacije postaju lakše, prozračnije i ženstvenije. Proljeće uvijek donosi želju za lepršavim siluetama i novim komadima, a haljine se iz sezone u sezonu potvrđuju kao jedan od najsvestranijih modnih favorita garderobe. U prvim toplijim danima dolaze u prvi plan kao praktičan i elegantan odgovor na promjenjive temperature i dinamičan svakodnevni ritam.

Haljine su omiljeni izbor mnogih jer se lako prilagođavaju različitim prilikama i stilovima. Možeš ih nositi uz loaferice ili balerinke za ured i dnevne obaveze, dok će u kombinaciji s tenisicama dobiti opušten i moderan karakter. Jednako dobro izgledaju i u večernjim izdanjima, uz diskretne sandale ili minimalističke dodatke, čime potvrđuju svoju ulogu ključnog proljetnog komada.

Ovosezonska ponuda brenda Reserved posebno se ističe raznolikošću krojeva i uzoraka. U kolekciji dominiraju klasične košulja-haljine koje spajaju eleganciju i praktičnost, ali i romantični modeli s uzorcima od laganih materijala koji unose dozu proljetne razigranosti u svakodnevne kombinacije. Paleta boja kreće se od neutralnih tonova do nježnih pastelnih nijansi, čineći ih lako uklopivima u postojeću garderobu.

Posebna prednost proljetnih haljina leži u njihovoj svestranosti. Jedan isti model možeš nositi tijekom dana uz ravnu obuću i jednostavnu torbu, a navečer ga transformirati uz decentan nakit i profinjenije modne dodatke.

Proljetna kolekcija haljina donosi sve ono što tražimo u ovom dijelu godine: lakoću, eleganciju i funkcionalnost. Reserved ove sezone nudi modele koji se mogu uklopiti u različite modne priče, od ležernih do profinjenih. U nastavku donosimo 10 favorita iz nove kolekcije za proljeće koji će se s lakoćom uklopiti u svakodnevnu garderobu.

Reserved - 45,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 69,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 45,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 45,99 €

Reserved - 45,99 €

Reserved - 39,99 €

Reserved - 45,99 €