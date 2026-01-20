403 Forbidden

Moda
MODNI VODIČ

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala

Žena.hr
20. siječnja 2026.
Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Zara
Sandale i cipele na petu nezaobilazan su modni element svakog svečanog outfita, a brojni modeli već se sada mogu pronaći u high street ponudi, često i uz atraktivna sniženja. U nastavku donosimo inspiraciju, savjete za odabir i favourite među modelima koji će obilježiti proljetne svečanosti

Iako se još uvijek nalazimo usred zime, jasno je da će proljeće stići brže nego što mislimo, a s njim i sezona proljetnih svečanosti. Vjenčanja, krštenja, krizme i razne formalne proslave već su na vidiku, što znači da je pravo vrijeme za razmišljanje o elegantnoj obući. Sandale i cipele na petu nezaobilazan su dio svakog svečanog outfita, a dobra vijest je da se brojni atraktivni modeli već sada mogu pronaći u high street ponudi, često i po sniženim cijenama.

Elegantne cipele i sandale temelj su svake proljetne kombinacije za posebne prilike jer imaju moć podići i najjednostavniju haljinu ili odijelo. Ove sezone naglasak je na ženstvenim siluetama koje spajaju estetiku i udobnost, pa se sve više ističu modeli s tanjom, stabilnijom petom, kao i oni s decentnim platformama. Takvi modeli omogućuju da izgledaš dotjerano, ali i da se bez problema zadržiš na nogama cijeli dan ili večer.

Prilikom odabira idealnog para važno je obratiti pažnju na dizajn i materijal. Klasične salonke s bademastim ili blago špicastim vrhom ostaju siguran izbor za formalnije prigode, dok su sandale s tankim remenčićima savršene za toplije dane i večernja događanja. Posebno su poželjni modeli od satena, brušene kože ili s diskretnim sjajem, koji djeluju luksuzno, ali ne previše nametljivo.

Kada je riječ o bojama, neutralne nijanse i dalje dominiraju jer se lako kombiniraju s ostatkom garderobe. Bež, krem, bijela i nijanse smeđe idealne su za proljetne svečanosti, dok su srebrna i zlatna odličan izbor ako želiš dodatnu dozu glamura. Uz njih, sve češće se pojavljuju i nježne pastelne boje poput puderasto ružičaste, svijetloplave ili boje lavande, koje unose svježinu i savršeno se uklapaju u proljetni ugođaj.

S obzirom na to da su mnogi modeli već sada dostupni u trgovinama, a neki i na sniženju, ovo je odličan trenutak za pametnu kupnju. Ulaganje u kvalitetan i bezvremenski par isplatit će se kroz više sezona i različitih prilika. Kako bismo ti olakšali izbor, u nastavku izdvajamo favorite iz aktualne high street ponude koji će se savršeno uklopiti u nadolazeće proljetne svečanosti.

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Mango - 35,99 €

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Mango - 25,99 €

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Mango - 25,99 €

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Massimo Dutti - 39,95 €

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Massimo Dutti - 45,95 €

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Massimo Dutti - 89,95 €

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Massimo Dutti - 39,95 €

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Massimo Dutti - 39,95 €

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Massimo Dutti - 49,95 €

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Pull and Bear - 9,99 € 

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Pull and Bear - 15,99 € 

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Pull and Bear - 12,99 € 

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Pull and Bear - 19,99 € 

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Stradivarius - 15,99 €

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Zara - 22,99 €

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Zara - 12,99 €

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Zara - 12,99 €

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Zara - 19,99 €

Proljetna sezona svečanosti sve je bliže: Najpoželjniji modeli elegantnih cipela i sandala
Zara - 19,99 €

Pročitajte još o:
Elegantne CipeleProljetne SandaleSvečanostiSvečane Kombinacije
