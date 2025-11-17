Zagrepčanka donijela dašak Pariza: Lakirana suknja, bijele salonke i dizajnerska torbica

Ovaj outfit dokaz je da modne kombinacije ne moraju biti predvidive, a modno eksperimentiranje uvijek je dobrodošlo

Zagrebačka špica tradicionalno okuplja velik broj Zagrepčana i Zagrepčanki svake subote, a uvijek se tamo mogu vidjeti zanimljivi modni odabiri prolaznika. Fashionistica koja se posebno istaknula svojim odabirom donijela je dašak Pariza na ulice Zagreba. Centralni dio outfita činila je cool pencil suknja s efektom krokodilske kože u smeđoj nijansi. Lakirani efekt dodatno je naglasio istovremeno profinjenu i edgy kombinaciju.

Efektni donji dio ublažen je vunenim sivim džemperom koji je stvorio savršen kontrast. Modno osviještena plavokosa dama outfit je osvježila bijelim cipelama na kitten petu koje su po sebi imale tanke remenčiće, bijelom bisernom ogrlicom i zlatnim nakitom upotpunila je cjelokupnu kombinaciju.

Poseban touch dala je torbica Yves Saint-Laurent u puderastoj nijansi sa zlatnim logom. Oblik podsjeća na kozmetičku torbicu, a često upravo takav model viđamo na zagrebačkim ulicama.

