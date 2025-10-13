'Sjene prošlosti': Iako je izašla iz zatvora, u njihovim očima i dalje je ubojica!

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Rimac se suočava sa Šantićem te doznaje kako ovaj pokušava pobjeći iz zemlje. Sve odluči podijeliti s Darijom kojoj jedinoj vjeruje.

Blanka je očajna kad shvati da joj kvart neće oprostiti i kako je svi i dalje gledaju kao ubojicu iako je sud presudio drukčije. Nakon što se incidenti i uvrede danima ne stišavaju, odluči tražiti Martu za pomoć.

„Želim svoj stari život natrag“, preklinje Blanka, no Marta se naslađuje: „Zašto bih ti pomogla?“

Jurana Holjevac predlaže Šimunu da joj se pridruži u nasilnom preuzimanju Karlove tvrtke. Šimun isprva odbija, no kad ga Karlo stisne, mogao bi promijeniti mišljenje i pokrenuti – rat.

Rtl

Olga je očajna kad dozna da je Blanka na slobodi...

'Sjene prošlosti' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.