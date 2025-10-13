Prevencija je nova estetika: zašto redoviti dermatološki pregled postaje beauty rutina

Koža pamti sve: zašto ne smijemo ignorirati redovite dermatološke preglede

Ispod površine preplanulog tena, sitnih nepravilnosti ili madeža koje ste „oduvijek imali“, krije se cijeli svijet informacija o vašem zdravlju.

Koža je naš najveći, ali i “najiskreniji” organ - odmah pokazuje kad smo pod stresom, kad ne spavamo dovoljno ili kad pretjeramo sa suncem. Unatoč tome, dermatološki pregled često nam nije ni na popisu godišnjih pregleda, iako može doslovno spasiti život.

Doc.dr.sc. Ivana Prkačin, specijalistica dermatovenerologije iz poliklinike SIAI objašnjava zašto je redoviti odlazak dermatologu jednako važan kao i posjet stomatologu - i zašto bi pregled kože trebao postati dio vaše rutine brige o sebi, baš kao hidratantna krema ili SPF.

Koža je najveći organ ljudskog tijela i predstavlja ključnu barijeru koja nas štiti od vanjskih utjecaja poput UV zračenja i mikroorganizama. Zdravlje kože snažno utječe na opće zdravstveno stanje i kvalitetu života. Redovni dermatološki pregledi neophodni su za pravovremeno otkrivanje i liječenje brojnih kožnih bolesti, čime se smanjuju rizici od komplikacija i poboljšavaju terapijski ishodi.

Melanom, rak kože, prema globalnim podacima spada u deset najčešćih malignih bolesti. Iako čini oko 1% svih karcinoma kože, melanom je najagresivniji oblik i glavni uzrok smrtnosti povezane s kožnim tumorima. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), broj novooboljelih od melanoma rapidno raste, s oko 132.000 novih slučajeva godišnje u svijetu.

Rano otkrivanje melanoma ključno je za visoku stopu preživljavanja - preko 90% ako se otkrije u ranoj fazi. U kasnijim stadijima, smrtnost može premašiti 80%. Dermatološki pregledi, uključujući dermatoskopiju, omogućuju detaljnu procjenu madeža i drugih promjena na koži, što je od presudne važnosti za pravovremenu dijagnozu.

U Hrvatskoj se godišnje registrira više od 6.000 novih slučajeva površinskih tumora kože, a njihov broj kontinuirano raste, što ukazuje na potrebu za sustavnim preventivnim mjerama i edukacijom o zaštiti od UV zračenja.

Važno je naglasiti da ranice na koži često mogu izgledati bezazleno, ponekad kao male ogrebotine ili uporne ranice koje ne zacjeljuju. Međutim, takve promjene mogu biti rani znak karcinoma kože, posebno bazocelularnog ili planocelularnog karcinoma. Zbog toga je od iznimne važnosti da se svaka dugotrajna, ne zacjeljujuća ranica ili promjena na koži stručno pregleda, jer pravovremena dijagnoza i liječenje mogu spriječiti daljnje komplikacije i omogućiti uspješno izlječenje.

Acne vulgaris su jedna od najčešćih kožnih bolesti u svijetu, pogađajući do 85% adolescenata i značajan broj odraslih osoba. Iako se često smatraju samo estetskim problemom, akne imaju duboki utjecaj na psihološko zdravlje i kvalitetu života. Osobe koje pate od akni često se suočavaju s frustracijama, smanjenim samopouzdanjem, anksioznošću, pa čak i depresijom zbog vidljivih promjena na koži.

Srećom, zahvaljujući napretku u dermatologiji, danas su dostupni brojni lijekovi i terapije kojima se akne mogu učinkovito kontrolirati i sasvim izliječiti. Moderni tretmani uključuju lokalne preparate (retinoidi, antibakterijski lijekovi), sistemske terapije poput antibiotika i hormonske regulacije, kao i napredne metode poput laserske terapije i kemijskih pilinga. Individualni pristup liječenju omogućuje prilagodbu terapije specifičnim potrebama pacijenta, čime se postižu dugotrajni rezultati i sprječavaju ožiljci.

Redovni dermatološki pregledi i pravovremena terapija ključni su za uspješno liječenje akni te vraćanje samopouzdanja i kvalitete života pacijenata.

Dermatologija se ne bavi samo kožom, već i bolestima vlasišta, što je područje poznato kao trihologija. Vlasište može biti pogođeno brojnim bolestima, od seboreičnog dermatitisa i peruti, do infekcija i različitih oblika gubitka kose, odnosno alopecije.

Alopecija može imati dubok utjecaj na psihološko stanje i kvalitetu života, kako kod muškaraca tako i kod žena. Kod muškaraca je najčešći oblik androgenetska alopecija, dok žene često pate od difuznog ispadanja kose ili alopecije areate. Gubitak kose može uzrokovati smanjeno samopouzdanje, anksioznost, pa čak i depresiju.

Zbog svega toga, pravovremena dijagnostika i liječenje bolesti vlasišta i alopecije su od iznimne važnosti. Rano otkrivanje problema omogućuje učinkovitiju terapiju, usporavanje ili čak zaustavljanje procesa gubitka kose, te značajno poboljšava emocionalno stanje pacijenata.

Dermatolozi koriste suvremene dijagnostičke metode, uključujući dermatoskopiju vlasišta i trihogram, kao i personalizirane terapijske pristupe - od lokalnih i sistemskih lijekova do naprednih procedura poput laserske terapije i transplantacije kose.

Koža može biti pogođena brojnim bolestima koje variraju od infekcija do kroničnih upalnih stanja. Gljivične infekcije kože, poput kandidijaze ili dermatofitoza, česte su i mogu uzrokovati nelagodu, svrbež i oštećenje kože ako se ne liječe na vrijeme. Atopijski dermatitis, također poznat kao ekcem, kronična je i recidivirajuća bolest koja značajno narušava kvalitetu života zbog intenzivnog svrbeža i oštećenja kože. Psorijaza pogađa oko 2-3% svjetske populacije. Karakterizira ju ubrzana proliferacija keratinocita i kronična upala kože, uz mogućnost razvoja psorijatičnog artritisa i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti. Individualizirana terapija značajno poboljšava kvalitetu života oboljelih.

Rozacea je kronična bolest kože koja se najčešće očituje crvenilom, vidljivim krvnim žilama i upalnim promjenama na licu. Pogađa 5-10% odrasle populacije, uglavnom srednje dobi i svijetle puti. Pravovremena dijagnoza i liječenje sprječavaju pogoršanje i moguće komplikacije.

Prava dijagnoza temelj je učinkovitog liječenja svih ovih stanja. Zbog sličnosti simptoma i različitih uzroka, samodijagnostika često nije dovoljna, pa je stručni dermatološki pregled nezamjenjiv. Kvalitetna dijagnostika omogućuje ciljanu terapiju, sprječava komplikacije i kronične tegobe te doprinosi boljoj kvaliteti života pacijenata.

„Često mi je žao kada vidim koliko mladi ljudi s aknama ili nešto starije pacijente s rozaceom ne potraže stručnu pomoć dermatologa na vrijeme. Mnogi pate godinama, trpe nelagodu, a njihova kvaliteta života znatno je narušena zbog ovih bolesti koje, nažalost, još uvijek izazivaju određeni stigma ili se podcjenjuju“ - naglašava doc.dr.sc. Ivan Prkačin.

Važno je naglasiti da su danas dostupne moderne i učinkovite terapije koje mogu značajno ublažiti simptome, a često i potpuno izliječiti ove dermatoze. Pravovremeni dermatološki pregled i pravilno liječenje mogu spriječiti komplikacije, smanjiti psihološki stres te vratiti pacijentima samopouzdanje i dobrobit. Pozivam sve koji se bore s aknama, rozaceom ili bilo kojim drugim kožnim problemom da ne čekaju i ne odgađaju pregled - koža je ogledalo našeg zdravlja, a stručna pomoć postoji i čeka da vam pomogne.

„Mnogi moji pacijenti koji su dijagnosticirani s melanomom često mi kažu kako im je žao što ranije nisu došli na dermatološki pregled. Nažalost, zbog straha, nedostatka informacija ili podcjenjivanja promjena na koži, dolazak na kontrolu često je odgođen do trenutka kada je bolest već u uznapredovalom stadiju. Ovo iskustvo jasno pokazuje koliko je važno ne čekati i ne ignorirati sumnjive promjene na koži. Redoviti dermatološki pregledi omogućuju pravovremeno otkrivanje melanoma u njegovim ranim fazama, kada je liječenje najuspješnije i stopa preživljavanja najviša.

Svojim pacijentima uvijek savjetujem: ne čekajte da „prođe“ ili „sama ode“ - svaka promjena na koži koja vas zabrinjava treba biti stručno pregledana“ - navodi doc.dr.sc. Ivana Prkačin.

Kada je riječ o zdravlju kože, kose i noktiju, odabir pravog dermatologa nije samo preporuka – to je ulaganje u vaše zdravlje, samopouzdanje i kvalitetu života. Stručni dermatolog s iskustvom i velikim brojem zadovoljnih pacijenata jamči visokokvalitetnu skrb i personalizirani pristup vašim potrebama.

Pravovremena dijagnoza i liječenje kožnih bolesti, od benignih stanja poput akni i rozaceje do ozbiljnih bolesti poput melanoma, mogu značajno poboljšati kvalitetu života i spriječiti ozbiljnije zdravstvene posljedice. Zato je važno ne odgađati posjet dermatologu i ne zanemarivati promjene na koži ili vlasištu

