Poznata tiktokerica privukla sve poglede u urbanom outfitu i 'dlakavim' cipelama

Moda neprestano pomiče granice,a čini se da je sad najvidljivija u statement cipelama poput ovih koje sve više viđamo na gradskim ulicama

Subotnja šetnja gradom omiljena je aktivnost mnogim zaljubljenicima u modu, a i ova je bila jednako posebna. Jesenske kombinacije već su odavno zavladale metropolom, a ovoga puta za oko nam je zapela atraktivna brineta. Radi se o poznatoj splitskoj tiktokerici Dženifer Džoni koja je privukla poglede svih prisutnih. Iako je cijela modna kombinacija bila prilično neutralna i jednostavna, jedan detalj se posebno izdvojio.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Lijepa brineta odabrala je dugački oversized kaput s kariranim smeđim uzorkom i crnim rukavima koji je kombinirala s bazičnim crnim puloverom, sivim kožnim hlačama s prorezima na donjem dijelu i crnim kožnim rukavicama. Detalji poput šljokičaste torbice u smeđoj boji, mikro sunčanih naočala upotpunili su urbani outfit.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

No, ono što je privuklo posebnu pažnju bile su cipele s krznenim detaljima - odvažan detalj koji je outfit podigao na novu razinu. Zanimljive cipele i ti možeš imati u svojoj kolekciji, a pronađi ih na stranicama high street trgovine H&M po cijeni od 40 eura.

H&M

Moda neprestano pomiče granice,a čini se da je sad najvidljivija u statement cipelama poput ovih koje sve više viđamo na gradskim ulicama.