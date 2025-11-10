Mime’s na Bundeku: Gdje doručak postaje doživljaj, a večera prava zabava uz odličnu hranu

Već prepoznat po vrhunskoj kuhinji i nenametljivoj eleganciji, Mime’s je postao nezaobilazna destinacija za sve one koji od izlaska u restoran traže nešto više od pukog obroka

U mirnoj oazi Bundeka, tik uz jezero, skriva se jedno od najšarmantnijih mjesta u gradu – Mime’s. Već prepoznat po vrhunskoj kuhinji i nenametljivoj eleganciji, Mime’s je postao nezaobilazna destinacija za sve one koji od izlaska u restoran traže nešto više od pukog obroka. Sada su otišli i korak dalje – doručak i brunch ovdje su pretvoreni u pravo malo hedonističko iskustvo koje započinje dan na najbolji mogući način.

Jutra u Mime’su mirišu na svježe pripremljene tanjure, dobru kavu i pogled koji smiruje. Ovdje doručak nije samo navika, nego trenutak mira i uživanja – bilo da ste u potrazi za laganim zalogajem ili pravim gurmanskim početkom dana. U ponudi se nalaze jela koja zadovoljavaju sve ukuse – od zdravih i laganih varijanti, do onih bogatijih i raskošnijih. Granola s bobičastim voćem, medom i grčkim jogurtom idealan je izbor za nježan početak jutra, dok poširana jaja s dimljenim lososom, avokadom, rajčicom, paprikom, brioche pecivom i bogatim hollandaise umakom pričaju svoju, puno ozbiljniju gourmet priču.

Za one koji maštaju o talijanskom ljetu čak i usred jeseni, tu je alla bruschetta s pršutom di Parma, kremom od buratte, kaparima i maslinama – spoj tekstura i okusa koji podsjeća na autentični Mediteran. Neizostavna je i sočna fritata s povrćem, šunkom i mozzarellom, a oni koji dan vole započeti slatko, uživat će u nježnoj zobeno-jogurtnoj kaši s medom, cimetom, bobičastim voćem i bananom. I to je tek dio ponude.

Petkom i subotom – večere uz live glazbu

U Mime’su se ne dolazi samo jesti, već doživjeti, a kad sunce počne zalaziti, ovaj zagrebački biser dobiva potpuno novo lice. Od nedavno, petkom i subotom navečer, Mime’s se pretvara u intimno večernje utočište s glazbom uživo. Te večeri imaju poseban ritam – ambijent postaje topliji, svjetla mekša, a glazba unosi onu emociju koja večeri čini nezaboravnima. Atmosfera je upravo ono što je Zagrebu dugo nedostajalo – spoj elegancije, glazbe i vrhunske hrane u prostoru koji diše stil i opuštenost.

Ne čudi stoga što su petak i subota večeri za koje se stolovi traže unaprijed, rezervacija je ovdje must, jer Mime’s vikendom postaje mjesto koje svi žele iskusiti. Točne termine live session svirki i sve novosti iz Mime’sa možete pratiti putem njihovog službenog Instagram profila, gdje pravovremeno obavještavaju o svim događanjima i posebnim večerima.

Mime’s nije samo restoran. To je dnevna rutina pretvorena u ritual, večernji izlazak koji ostaje u sjećanju i adresa na koju se uvijek vraćate, zbog okusa, ambijenta i osjećaja da ste na pravom mjestu, u pravo vrijeme.