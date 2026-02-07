Povratak kultnih cipela iz 90-ih: Chanelove dvobojne salonke i drugi hit modeli

Devedesete se ponovno vraćaju na modnu scenu, a s njima i kultni modeli cipela na petu koje su nosile najveće modne ikone tog razdoblja. Posebno se ističu dvobojne Chanelove salonke koje je Linda Evangelista proslavila još 1992. godine, a danas ponovno diktiraju trendove. U sezoni proljeće/ljeto 2026. ovi retro modeli dolaze u modernom izdanju i postaju nezaobilazan dodatak svakoj garderobi

Devedesete godine ostavile su neizbrisiv trag u modnom svijetu, a njihova estetika ponovno osvaja modne piste i street style scenu. Minimalizam, čiste linije i pomalo nostalgična elegancija vraćaju se u velikom stilu, a posebnu pažnju ove sezone privlače cipele na petu inspirirane upravo tim kultnim razdobljem. Modeli koje su nosile najveće ikone tog vremena danas se reinterpretiraju kroz suvremeni dizajn i prilagođavaju modernom načinu života.

Jedan od najupečatljivijih simbola tog povratka svakako su dvobojne Chanelove cipele na petu, koje su obilježile modnu reviju kuće Chanel još 1992. godine, kada ih je na pisti nosila Linda Evangelista. Upravo su ti modeli danas ponovno u fokusu zahvaljujući novoj eri Chanela pod kreativnim vodstvom Matthieua Blazyja, a njihova bezvremenska elegancija pokazuje koliko su devedesete bile vizionarske kada je riječ o dizajnu obuće.

Povratak ovih cipela nije samo nostalgični trend, već potvrda da klasici nikada ne izlaze iz mode. U 2026. godini ’90s estetika dolazi u modernom ruhu – prilagođena svakodnevnim kombinacijama, ali i dalje dovoljno sofisticirana za večernje izlaske.

U nastavku donosimo najpopularnije modele cipela na petu inspirirane devedesetima koje će obilježiti nadolazeću sezonu.

Dvobojne salonke

Chanelove dvobojne salonke s bademastim vrhom i stabilnom petom ponovno su u središtu modnih kolekcija. Ovaj model spaja eleganciju i udobnost, a savršeno se uklapa uz odijela, široke hlače i romantične suknje. Nekada simbol profinjenosti, danas su statement komad koji podiže i najjednostavniju kombinaciju.

Valentino Garavani - 950 €

Aeyde - 425 €

Saint Laurent - 1,090 €

Mokasinke na petu

Inspirirane legendarnim Gucci modelima koje je nosila Helena Christensen, mokasinke s umjerenom petom postaju idealna obuća za ured i svakodnevne obaveze. Njihov dizajn izdužuje siluetu i daje klasičnim hlačama sofisticiran izgled, dok zadržava dozu ležerne elegancije.

Zara - 17,99 €

Zara - 59,95 €

Vagabond - 160 €

Miista - 415 €

Mule sandale

Minimalističke sandale bez stražnjeg dijela savršeno utjelovljuju duh devedesetih. Crni modeli ostaju bezvremenski izbor, dok se crvene verzije nameću kao trendi opcija za proljetne i ljetne kombinacije. Njihova jednostavnost čini ih izuzetno zahvalnima za stiliziranje.

Zara - 27,95 €

Arket - 159 €

Mango - 39,99 €

Salonke sa četvrtastim vrhom

Geometrijski oblik vrha donosi modernu notu klasičnim salonkama. Ovaj model već se pojavio ne samo na cipelama s petom, već i na balerinkama i čizmama, što potvrđuje da će se zadržati kao jedan od ključnih trendova sezone.

Zara - 49,95 €

H&M - 39,99 €

H&M - 59,99 €

Prozirne cipele na petu

PVC sandale i cipele s prozirnim detaljima vraćaju se gotovo nepromijenjene u odnosu na devedesete. Njihov “barely there” efekt dijeli mišljenja, ali upravo zato ostaju jedan od najhrabrijih trendova. Idealne su za večernje izlaske i kombinacije koje traže dozu futurističke estetike.

Amina Muaddi - 990 €

MM6 Maison Margiela - 187 €

Court cipele

Inspirirane glamuroznim stilom Versace žene iz devedesetih, court cipele na petu ponovno se vraćaju u središte modnih trendova. Nekada simbol raskoši i samopouzdanja, danas dolaze u suvremenijoj i nosivijoj verziji s nižom, tzv. kitten petom koja pruža veću udobnost. Ovaj model savršeno spaja retro glamur i modernu eleganciju te se jednako dobro uklapa uz večernje kombinacije kao i uz dnevne outfite s dozom sofisticiranosti.

H&M - 34,99 €

H&M - 39,99 €

Toteme - 600 €

Povratak cipela na petu iz devedesetih još je jedan dokaz da se moda vrti u krug, ali svaki put donosi novu interpretaciju starih klasika. Ovi modeli uspješno spajaju nostalgiju i suvremeni stil, što ih čini nezaobilaznim komadima garderobe za sezonu proljeće/ljeto 2026.