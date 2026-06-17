Najljepši high street komadi za ljeto koji izgledaju nevjerojatno luksuzno

Ako ste u potrazi za ljetnim komadima koji izgledaju elegantno i luksuzno, ali po pristučanijim cijenama, ovogodišnja high street ponuda mogla bi vas ugodno iznenaditi. Izdvojili smo 15 stylish favorita koji djeluju puno skuplje nego što jesu

Ljeti najviše volimo komade koji izgledaju chic bez previše truda, a upravo oni koji djeluju elegantno i pomalo luksuzno uvijek posebno privlače pažnju. Najbolje od svega je što za takav dojam ne morate potrošiti bogatstvo jer su high street brendovi ove sezone ponudili pregršt modela koji izgledaju puno skuplje nego što zapravo jesu.

Brendovi poput Zare, COS-a, Massimo Duttija i drugih ovog ljeta kriju prave modne dragulje, a zajedničko im je to da odišu estetikom koja djeluje profinjeno, minimalistički i vrlo chic. Posebno se ističu komadi od prirodnih materijala poput lana koji je već godinama sinonim za sofisticirani ljetni stil, ali i heklani modeli koji unose onu pomalo boemsku, luksuznu resort estetiku kakvu redovito viđamo u dizajnerskim kolekcijama.

Osim odjeće, veliki fokus ove sezone stavljen je i na modne dodatke koji svaki outfit mogu podići na novu razinu. Minimalističke kožne japanke nametnule su se kao jedan od najpoželjnijih modela sandala jer izgledaju elegantno, ženstveno i vrlo efektno, dok torbe od rafije, cekeri i pleteni shopper modeli unose dozu nonšalantnog luksuza koji savršeno pristaje ljetnim kombinacijama. Tu su i lagane haljine jednostavnih krojeva, oversized košulje, široke lanene hlače, slip suknje te matching setovi u neutralnim tonovima koji uvijek ostavljaju dojam promišljene elegancije.

Ono što ovakve komade čini posebno privlačnima jest činjenica da ne prate prolazne trendove, već se oslanjaju na bezvremenske krojeve, kvalitetne teksture i prirodnu paletu boja koja gotovo uvijek izgleda skuplje. Upravo zato ovog ljeta nije teško složiti garderobu koja izgleda luksuzno čak i kada kupujete unutar pristupačnijeg budžeta.

U nastavku donosimo 15 stylish high street komada za ljeto koji izgledaju elegantno, sofisticirano i lako bi mogli proći kao puno skuplji dizajnerski ulovi.

COS - 89 €

COS - 89 €

COS - 89 €

Mango - 79,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 69,99 €

Arket - 99 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 149 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Zara - 22,95 €