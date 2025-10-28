Elegantna i nježna: Kombinacija Petre Meštrić na špici nije mogla proći nezapaženo

Prošle subote naš fotograf 'ulovio' ju je u centru Zagreba, a njezin modni odabir nas je oduševio zbog elegancije i nježnih jesenskih boja

Liječnica Petra Meštrić mnogima je poznata kao bivša kandidatkinja RTL-ovog showa "Brak na prvu" i influencerica, njezine savjete o zdravlju možete čitati svaki tjedan na našem portalu, a vrlo često je možemo vidjeti i na zagrebačkoj špici. Petra je uvijek uređena, voli haljine i komade koji naglašavaju ženstvenost.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Prošle subote naš fotograf "ulovio" ju je u centru Zagreba, a njezin modni odabir nas je oduševio zbog elegancije i nježnih jesenskih boja. Zgodna liječnica kombinirala je elegantne ravne bež hlače visokog struka s vrlo jednostavnim bijelim topom. Preko te kombinacije, koja se može nositi i na posao, odjenula je klasični bež baloner.

Basic look nadogradila je elegantnim komadima - crnim salonkama i crnom torbicom - opet s komadima koje svaka žena ima u ormaru. Cijeli look je apsolutno jednostavan, a opet primijećen. Petra je pokazala da zna nositi jednostavne kombinacije, ali i da je najljepši modni dodatak njezina prekrasna plava duga kosa.