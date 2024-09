Jesenski trendovi: Pet elegantnih boja koje uvijek izgledaju luksuzno

Kako temperature počinju padati, a lišće mijenjati svoje boje, svijet mode prebacuje fokus na bogatu, strastvenu paletu raskošnih jesenskih boja. Ove je godine modna pista bila dokaz da boje mogu imati itekakvu moć, gdje su dizajneri prigrlili nijanse koje variraju od odvažnih do mekih i sofisticiranih.

Bez obzira na to voliš li vječno neutralne boje ili želiš malo eksperimentirati, jesen 2024. donosi ponešto za svakoga. Naravno, crna, bijela i bež mogu činiti srž svake sezonske garderobe, ne samo jesenske, ali osim ovih uobičajenih tonova, postoji toliko drugih bezvremenskih nijansi koje dolaze u prvi plan ove sezone, a koje će svaku tvoju kombinaciju učiniti elegantnijom.

U nastavku saznaj koje će to luksuzne boje ove jeseni vladati modnom scenom i pogledaj hit komade iz high street trgovina u tim bojama, koji će pronaći svoje mjesto unutar svakog ormara.

Bordo

Bordo se vraća i elegantnija je nego ikad za nadolazeću jesen, donoseći osjećaj dubine i sofisticiranosti u sezonu. Ova bogata nijansa inspirirana vinom oličenje je elegancije, savršena za sve, od haljina do cipela. To je svestrana boja koja se lijepo slaže s neutralnim i živim nijansama, što je čini neizostavnim dijelom svake jesenske garderobe. Ove godine potraži tamnocrvenu boju u neočekivanim teksturama - bilo da se nosi od glave do pete kao monokromatski look ili kao naglasak, bordo je šik boja ove jeseni.

Zara, hlače - 35,95 €

Zara, košulja - 29,95 €

Zara, maxi haljina - 59,95 €

Zara, cipele - 29,95 €

Blijedo plava

Blijedo plava udiše svježinu u ovo godišnje doba, nudeći lagani, prozračni kontrast tipično tamnijoj paleti sezone. Ova nježna, smirena nijansa postala je popularna tijekom ljeta, ali izgleda još elegantnije u ovo doba godine, unosi osjećaj mira u tvoju garderobu, što je čini savršenom za prijelazne komade poput bluza, midi suknji ili laganog pletiva. Upari blijedoplavu sa sivom za kombinaciju hladnih tonova ili ugrijt stvari čokoladno smeđom, kako god bilo s ovom bojom nećeš pogriješiti.

H&M, mini haljina - 24,99 €

Zara, košulja - 19,95 €ee

Zara, top - 22,95 €

Zara, midi haljina - 49,95 €

Čokoladno smeđa

Čokoladno smeđa pojavljuje se kao nova neutralna boja ove jeseni, nudeći toplu, utemeljenu alternativu crnoj i sivoj. Čokoladno smeđa je nevjerojatno svestrana, nadopunjuje druge jesenske nijanse poput bordo, duboko zelene i senf žute. Ove sezone sve je u igranju s teksturama - pomisli na debele veste, čizme od brušene kože ili elegantnu kožnu jaknu. Prigrli čokoladno smeđu boju i svom ćeš jesenskom izgledu dodati profinjenu, nenametljivu eleganciju.

COS, hlače - 89,00 €

Zara, košulja - 22,95 €

Zara, midi haljina - 29,95 €

H&M, suknja - 49,99 €

"Glina" zelena

Glineno zelena je nenametljiva, ali ništa manje zadivljujuća trendi boja ove sezone. Ovaj prigušeni ton djeluje opušteno, ali sofisticirano, savršen za one koji vole više preferiraju zemljane boje. Od lepršavih haljina do opuštenih vesti, glineno zelena je nevjerojatno prilagodljiva i dobro se slaže i s neutralnim i s dubljim jesenskim tonovima - posebice sjajno izgleda s bordo bojom.

Zara, sako - 25,99 €

COS, košulja - 79,00 €

Zara, košulja - 25,95 €

Zara, sako - 39,95 €

Tamno siva

Ova hladna, prigušena nijansa s tamnijim rubom nudi moderan pogled na klasičnu nježno sivu, donoseći svjež, minimalistički dojam svakom outfitu. Puno ljudi nosi ovu nijansu sive s drugim sivim komadima kako bi stvorili jednobojni izgled, ali također i s bljeskovima vatreno crvene i leopard uzorkom za outfite s twistom. Jedno je sigurno - ako uložiš u nešto u ovoj nijansi, sigurno ćeš taj komad imati sezonama.

H&M, jakna - 34,99 €

Zara, sako - 39,95 €

H&M, kratke hlače - 24,99 €

Zara, traperice - 29,95 €