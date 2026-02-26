Penelope Cruz u uskoj crnoj haljini oduzela dah: Ovako izgleda definicija seksipila

Svojim odvažnim modnim istupom u Londonu, Penelope Cruz nije samo potvrdila svoj status modne ikone, već je na najbolji mogući način najavila mračnu i intrigantnu atmosferu filma koji s nestrpljenjem iščekujemo

Španjolska glumačka diva Penelope Cruz ponovno je dokazala zašto nosi titulu jedne od najbolje odjevenih žena svijeta. Na predstavljanju svojeg novog filma "The Bride!" u Londonu, napravila je dramatičan stilski zaokret, zamijenivši prepoznatljivu Chanelovu eleganciju avangardnom kreacijom koja je istaknula njezinu figuru i najavila hrabriju modnu fazu.

Pojavljivanje u hotelu Corinthia, gdje se 25. veljače okupila filmska ekipa, postalo je jedan od njezinih najodvažnijih modnih trenutaka posljednjih godina. Umjesto klasičnih i provjerenih krojeva na koje nas je navikla kao dugogodišnja ambasadorica Chanela, Cruz je odabrala dizajn koji pomiče granice i savršeno se uklapa u gotičku estetiku filma koji promovira.

Odmak od klasike i hrabar odabir Jacquemusa

Samo mjesec dana ranije, na Tjednu visoke mode u Parizu, Penelope je sjedila u prvom redu revije kuće Chanel u klasičnom kompletu koji je potvrdio njezin status ikone bezvremenske elegancije. No, početak međunarodne turneje za film redateljice Maggie Gyllenhaal bio je idealna prilika za eksperimentiranje. Glumica je iznenadila sve odabirom crne haljine s potpisom Simona Portea Jacquemusa, jednog od trenutno najtraženijih francuskih dizajnera poznatog po modernom i skulpturalnom pristupu modi.

Profimedia

Ovaj potez pokazuje njezinu spremnost da stilski ispriča priču i prije nego što film stigne u kina. Odmak od sigurne zone i prihvaćanje avangardnog dizajna jasan je signal da je pred nama uzbudljivo promotivno razdoblje, kako u filmskom, tako i u modnom smislu.

Skulpturalna haljina koja je plijenila poglede

Crna midi haljina iz Jacquemusove kolekcije za jesen i zimu 2026./2027. kao stvorena je da plijeni pažnju. Uski kroj s dugim rukavima i spuštenim strukom savršeno je pratio liniju tijela slavne glumice, dok je duboki okrugli izrez decentno naglasio dekolte. Ipak, ono što ovu kreaciju čini posebnom jest donji dio suknje.

Profimedia

Umjesto klasičnog poruba, haljina je ukrašena dekorativnim, voluminoznim petljama od tkanine koje stvaraju efekt lažnih resa. Ovaj skulpturalni detalj dao je haljini teksturu, dinamiku i dozu dramatičnosti pri svakom pokretu. Zanimljivo je da je istu haljinu, prije samo mjesec dana na reviji u Parizu, nosila i francuska manekenka Tina Kunakey, no Penelope joj je svojim stilom dala potpuno novu dimenziju.

Kako bi zaokružila moćan dojam, Cruz je pomno odabrala modne dodatke. Odlučila se za dramatične, viseće naušnice u baroknom stilu s potpisom talijanskog brenda Roberto Cavalli. Zlatne naušnice s cvjetnim motivima, ukrašene crvenim kamenjem i biserima, dale su izgledu dozu teatralnosti i glamura. Cjelokupni dojam upotpunila je elegantnim crnim salonkama od brušene kože dizajnerice Amine Muaddi, prepoznatljivim po specifičnoj "Martini" potpetici, čija cijena iznosi oko 840 američkih dolara. Novom, kraćom bob frizurom dodatno je naglasila svjež i moderan izgled.

Gotička priča o Frankensteinovoj nevjesti

Penelope se u Londonu pridružila impresivnoj glumačkoj postavi filma "The Bride!", koji u kina stiže 6. ožujka. Riječ je o gotičkoj romansi i trileru smještenom u Chicago tridesetih godina prošlog stoljeća, a priča je labavo inspirirana klasičnim hororom "Frankensteinova nevjesta".

Profimedia

U filmu, koji je napisala i režirala Maggie Gyllenhaal, Christian Bale glumi Frankensteina, dok Jessie Buckley tumači ulogu Nevjeste, ubijene žene vraćene u život. Njihov odnos pokreće romansu, ali i privlači interes policije te unosi nemir u grad. Penelope Cruz u filmu igra ulogu detektivke Myrne Mallow. Na londonskom predstavljanju, uz nju i redateljicu, bili su i kolege Christian Bale, Jessie Buckley, Jake Gyllenhaal te Peter Sarsgaard.