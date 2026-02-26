Dvije trendseterice, dva stila: Neutralni tonovi vladaju zagrebačkom špicom

Oba outfita jasno pokazuju da neutralna paleta nikada ne izlazi iz mode. Ključ je u igri tekstura - od kože i vune do strukturiranih torbi, ali i u pažljivo biranim detaljima koji cijelu kombinaciju podižu na novu razinu

Zagrebačka špica još je jednom pokazala da minimalizam, kada je pažljivo stiliziran, može izgledati izuzetno efektno. Dvije trendseterice prošetale su gradskim ulicama u sofisticiranim kombinacijama smeđih i bež tonova, spajajući klasiku, ženstvenost i dozu urbane nonšalancije. Fotografije je ekskuzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Tamna elegancija s toplim smeđim akcentima

Prva kombinacija donosi tamnu eleganciju s toplim smeđim akcentima. Dugi, oversized kaput od tamnog umjetnog krzna ili u stilu “mink” uparila je s crnom dolčevitom, stvarajući luksuznu i bezvremensku osnovu.

Smeđe kožne hlače donijele su teksturu i toplinu, dok su robusne crne Michael Kors gležnjače s metalnim detaljima dale blagu rock notu. Strukturirana smeđa Tommy Hilfiger torba, model American Icon Suede Tote Bag s metalnim detaljima i 3D logom savršeno se uklopila, a slojevito nošen nakit i sunčane naočale zaokružili su sofisticirani gradski look.

Bež i crna - recept za profinjenu jednostavnost

Druga kombinacija oslanja se na profinjenu igru crne i bež boje - što je uvijek siguran modni odabir. Monokromatska crna baza od košulje i hlača posluži kao elegantno platno, dok je svijetli oversized kaput prebačen preko ramena za efekt pariške nonšalance.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Bež kožna torbica Furla Venere s metalnim lancem unosi dozu ženstvenosti i luksuza, a visoke crne čizme do koljena dodatno izdužuju siluetu i daju outfitu snažan, ali elegantan karakter. Ovaj look jednako je prikladan za poslovni sastanak kao i za kavu u centru grada.