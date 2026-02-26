Dvije trendseterice, dva stila: Neutralni tonovi vladaju zagrebačkom špicom
Zagrebačka špica još je jednom pokazala da minimalizam, kada je pažljivo stiliziran, može izgledati izuzetno efektno. Dvije trendseterice prošetale su gradskim ulicama u sofisticiranim kombinacijama smeđih i bež tonova, spajajući klasiku, ženstvenost i dozu urbane nonšalancije. Fotografije je ekskuzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.
Tamna elegancija s toplim smeđim akcentima
Prva kombinacija donosi tamnu eleganciju s toplim smeđim akcentima. Dugi, oversized kaput od tamnog umjetnog krzna ili u stilu “mink” uparila je s crnom dolčevitom, stvarajući luksuznu i bezvremensku osnovu.
Smeđe kožne hlače donijele su teksturu i toplinu, dok su robusne crne Michael Kors gležnjače s metalnim detaljima dale blagu rock notu. Strukturirana smeđa Tommy Hilfiger torba, model American Icon Suede Tote Bag s metalnim detaljima i 3D logom savršeno se uklopila, a slojevito nošen nakit i sunčane naočale zaokružili su sofisticirani gradski look.
Bež i crna - recept za profinjenu jednostavnost
Druga kombinacija oslanja se na profinjenu igru crne i bež boje - što je uvijek siguran modni odabir. Monokromatska crna baza od košulje i hlača posluži kao elegantno platno, dok je svijetli oversized kaput prebačen preko ramena za efekt pariške nonšalance.
Bež kožna torbica Furla Venere s metalnim lancem unosi dozu ženstvenosti i luksuza, a visoke crne čizme do koljena dodatno izdužuju siluetu i daju outfitu snažan, ali elegantan karakter. Ovaj look jednako je prikladan za poslovni sastanak kao i za kavu u centru grada.