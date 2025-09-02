Par sa špice osvaja šarmom, muškarac u ležernoj kombinaciji podsjeća na Gorana Višnjića

Modno osviješteni par oduševio je jednostavnim i efektnim kombinacijama

Na zagrebačkoj špici često možemo vidjeti dotjerane i modno osviještene dame, a osim njih za oko su nam zapeli šarmantni parovi. Subotnje jutro, na gradske ulice izmamilo je i jedan modno usklađen par, a posebnu pažnju privukao je markantni muškarac.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Dama sa špice odlučila se na elegantni jesenski outfit. Kratki bež baloner, uparila je s uskim trapericama sive boje koje su idealne za gradske šetnje i kavu s prijateljicama. Jesenski outfit upotpunila je otvorenim sandalama na petu crne boje. Crna torbica i crne naočale dodaci su s kojima se ne može pogriješiti.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Markantni muškarac odlučio se na sportsku eleganciju u nijansama plave. Traperice ravnog kroja i, muškarac je uskladio s plavom proljetnom jaknom i tamnoplavom majicom kratkih rukava. Sunčane naočale pravokutnih okvira, upotpunile su outfit. Šarmantni par oduševio je jednostavnim i efektnim kombinacijama.

