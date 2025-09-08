Moda
Ovog vikenda Slovenke su pokazale da obožavaju dizajnerske torbice i ležeran stil

Živahne, razigrane boje polako odlaze na dno ormara, a sve češće se biraju jednobojni outfiti i neutralne nijanse poput sive, bež ili tamnoplav

Ulice Ljubljane već su ispunjene prvim jesenskim outfitima. Boje su zagasitije, a prevladavaju i neutralne nijanse. Zbog promjenjivog vremena primjetno je slojevito odijevanje, a Slovenke često biraju i prijelazne komade idealne za ove dane.  Živahne, razigrane boje polako odlaze na dno ormara, a sve češće se biraju jednobojni outfiti i neutralne nijanse poput sive, bež ili tamnoplave. 

Ljubljančanke spretno kombiniraju tanke pulovere s košuljama, a preko dodaju vestu ili jaknu koju kasnije mogu skinuti. Taj trend nije samo praktičan, već i vizualno zanimljiv, jer slojevi stvaraju dinamiku i dubinu outfita.

Ove godine pletenina dolazi u prvi plan u različitim oblicima – od klasičnih pulovera do pletenih suknji. Na ulicama se mogu vidjeti i monokromatska odijela, dugačke suknje i traperice, piše Zadovoljna.si

Zanimljive modne kombinacije, dame obogaćuju modnim detaljima, a čini se da voli i dizajnerske torbice. 

