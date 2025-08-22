U ritmu pedala: Slovenke znaju da gradski bicikli i moda idu ruku pod ruku

Na ljubljanskim ulicama svakodnevno se mogu vidjeti dame u zanimljivim modnim kombinacijama

Poznato je da su Slovenci sportski nastrojeni i da obožavaju prirodu. Dokaz tome su ljubljanske ulice na kojima se često mogu vidjeti bicikli. Ovih su dana posebnu pozornost privukle Slovenke koje voze bicikle – ne samo svojom spretnom vožnjom, već i maštovitim modnim kombinacijama.

Na ljubljanskim ulicama svakodnevno se mogu vidjeti dame u zanimljivim modnim kombinacijama. Prozračne ljetne haljine, lagane lanene hlače, trendi šeširi i sunčane naočale koje upotpunjuju cijeli izgled. U nastavku pogledajte kako Slovenke spajaju bicikle i modu, piše Zadovoljna.si.

