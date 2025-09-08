Stigla je ljubav - 7 znakova da si ludo zaljubljena

Ako si se upustila u nove aktivnosti ili si neobično optimistična, možda je ljubav zakucala na tvoja vrata

Zaljubljivanje je jedna od najneobičnijih i najdivnijih stvari koje ljudska bića mogu doživjeti. Iako će svatko na svoj način doživjeti ovo iskustvo, postoje neke misli i osjećaji koji su svima zajednički i mogu se identificirati s njima. Možda i ti trenutno prolaziš kroz takvo iskustvo, možda razmišljaš samo o jednoj osobi i ništa na ovom svijetu ne postoji za tebe, a možda nisi sigurna je li to ljubav.

Svakako nema sumnje da je zaljubljivanje vrlo lijep, ali ponekad i jako kompliciran proces. U pokušaju da ljudima bude lakše, psiholozi su objasnili neke od jasnih znakova da si se zaljubila u njega.

Ne možeš prestati gledati u njega

To je klasičan znak zaljubljenosti: izgubiti se u očima onoga koga voliš. Psiholog Marc Hekster objašnjava da je ovo jedan od najočitijih znakova da si zaljubljena. "Naravno da želiš gledati u oči nekoga koga doživljavaš kao najljepšu i najatraktivniju osobu na ovom svijetu", objašnjava za The Independent. Kada gledaš nekoga koga voliš, ne vidiš samo kako izgleda nego ćeš možda zamišljati i vašu budućnost.

Odustaješ od uobičajenih aktivnosti

Ako uživaš u druženju s nekim, sustav nagrađivanja u mozgu povećava tvoju želju da provedeš što više vremena s njim, objašnjava psihologinja Madeleine Mason Roantree. "Počinješ žudjeti za njegovom prisutnošću", dodaje ona. Možda ćeš početi razmišljati i o načinima na koje ćeš mu se još više približiti i ojačati vašu vezu.

"Na primjer, možda mrziš ples, ali ćeš upisati tečaj salse jer ćeš mu se osjećati bliže. To vam omogućava i dodatne teme za razgovor, a možda se i on na taj način želi približiti tebi", dodaje.

Ne smeta ti kada radi nešto neprivlačno

Kada netko u koga si se zaljubila učini nešto što bi inače mogla smatrati neprivlačnim, bilo da se radi o neurednosti ili nečem drugom, neće ti smetati. Zapravo, možda to nećeš ni primijetiti.

"Ljubav može biti neizmjerno moćna i može se povezati s gubitkom svake inhibicije", objašnjava Hekster. "Sjeti se roditelja koji su zaljubljeni u svoju bebu i kako će uvijek voljeti svoje dijete bez obzira na to koliko dugo nisu spavali", kaže dalje.

Vrijeme 'leti' kad ste zajedno

Ako se zaljubiš u nekoga, velike su šanse da će ti vrijeme s njim proći vrlo brzo, objašnjava psihologinja Daria Kuss. To je često slučaj kada radimo nešto u čemu uživamo, a vrijeme koje provodimo s nekim tko nam se sviđa je slično tome.

On ne može učiniti nešto loše

Prema psiholozima, zaljubljivanje ti može malo narušiti osjećaj za stvarnost. "Vjerojatno ćeš, ako osjećaš duboku zaljubljenost u nekoga, imati pomalo nerealan pogled na njegovu osobnost i kako se predstavlja", objašnjava Hekster. Dakle, iako si inače možda sklona kritici prema drugima, kod svog partnera to nećeš primijetiti jer ti misliš da ne može učiniti ništa loše. "Čak i ako nosi sandale s čarapama, sve će ti se učiniti odlično. Kad si zaljubljena, sve što vidiš je ljepota bez ikakvih problema. To je idealizacija pojedinca na koju su usmjereni svi tvoji osjećaji."

Osjećaš se neobično optimistično

Kad se zaljubiš, sve ostalo u tvom životu moglo bi biti neobično divno. "Također bi se mogla osjećati malo energičnije bez očitog razloga", kaže Mason Roantree. "Ovo je rezultat onog dodatnog poticaja kojeg si dobila razmišljajući o njemu ili kada si s njim."

"Čin pozitivnog iščekivanja pomaže u smanjenju osjećaja stresa, pa iščekivanje druženja s partnerom jača tvoje mentalno zdravlje i osjećaš se najbolje u životu", kaže dalje.

Želiš ga stalno dirati i ljubiti

Ovo je jedna od stvari koja je vrlo očita, no razlog zašto ovo želiš činiti je puno dublji od onoga što odmah pomislimo. Kada dodirneš nekoga u koga si zaljubljena, on oslobađa oksitocin (hormon ljubavi). "To će te učiniti sretnom i ojačati vezu između tebe i partnera", objašnjava Kuss. Uz sve ovo možda ćeš se i osjećati jako altruistično jer će jedina tvoja želja biti da ON bude sretan.