Mila Horvat sjaji u novoj bridal kampanji Hippy Gardena
Nježne i fluidne linije, profinjena silueta i transparentni detalji stvaraju ravnotežu u novoj bridal kolekciji Hippy Gardena. Dizajnerica Đurđica Vorkapić vjenčanicu promišlja kao ikonu ljubavi, naglašavajući romantičan trenutak i dodajući ženstvenim modelima prepoznatljiv predznak Hippy Garden žene.
Otvaranjem novih vidika u stvaranju – od linija kroja do pomno osmišljenih detalja – Hippy Garden gradi prostor u kojem svaka mladenka otkriva vlastitu snagu. Sloboda više nije ograničena društvenim izborima, već se pretvara u luksuz prihvaćanja svih nijansi vlastitog bića. Moda ovdje nadilazi granice i postaje osobni manifest elegancije, senzualnosti i individualnosti.
Kampanju, snimljenu pod kreativnim vodstvom Hippy Gardena, nosi Mila Horvat – ne samo haljinu, već i priču. Priču o slobodi. O ljubavi koja nije ograničenje, nego prostor za rast. O tome da je vjenčanje početak putovanja, a ceremonija tek slavlje odluke.
Hippy Garden dizajnira za žene koje ne traže savršenstvo, već smisao. Za one koje znaju da ljepota dolazi iznutra – i da najbolji modni dodatak nije veo ni buket, već čista, radosna duša.
Čiste linije i skulpturalna silueta, u maniri autorskog potpisa Đurđice Vorkapić, pretvaraju tradiciju u suvremenu viziju. Klasičnu bijelu haljinu nadopunjuje sofisticirana nijansa pudera vanilije – hommage individualnosti svake mladenke. Voluminozni ukrasi, raskošne teksture svile i brokata te detalji ručne izrade potvrđuju vrhunsku modnu umjetnost koja svako vjenčanje pretvara u osobni čin slobode i elegancije.
Hippy Garden – uvijek ispred vremena
Na domaćoj modnoj sceni Hippy Garden već desetljećima zauzima posebno mjesto. Vizionarskim dizajnom, beskompromisnom kvalitetom i jedinstvenim identitetom, brend se izdvojio kao jedan od rijetkih koji su nadišli prolazne trendove i pretvorili se u kulturnu i estetsku referencu – prepoznatljivo ime koje utjelovljuje samu bit suvremene modne umjetnosti.