Oversized sakoi: Nosimo ih uz sve, od traperica do haljina

Posljednjih nekoliko sezona sako je postao nezaobilazan dio svakodnevne garderobe, a posebno se ističu modeli oversized kroja koji iz godine u godinu pronalaze svoje mjesto u kolekcijama brojnih brendova

Sako je posljednjih godina doživio pravu modnu transformaciju. Nekada rezerviran uglavnom za uredske kombinacije i elegantnije prilike, danas je jedan od onih komada koje nosimo gotovo svakodnevno. Upravo zato oversized modeli već sezonama ne izlaze iz mode jer spajaju eleganciju i ležernost na način koji izgleda moderno, chic i neopterećeno.

Svestrani su i mogu se nositi u gotovo svakoj prilici. Odlično izgledaju uz klasične plave traperice i običnu bijelu majicu, ali jednako dobro funkcioniraju i uz satenske suknje, mini haljine ili lanene hlače. Mogu poslužiti i kao lagana proljetna jakna, posebno tijekom dana kada vrijeme postane nepredvidivo. Dovoljno su elegantni za poslovne kombinacije, ali i dovoljno opušteni za kavu u gradu, večernji izlazak ili vikend druženja.

Iako se trendovi iz sezone u sezonu mijenjaju, oversized kroj ostaje jedan od rijetkih modela koji se uvijek vraća u kolekcije. Osim što izgleda efektno, pruža i dozu udobnosti zbog koje ga je lako uklopiti u svakodnevni stil. Posebno su popularni modeli u neutralnim i zemljanim nijansama poput bež, sive, smeđe, crne i maslinaste jer se lako kombiniraju s ostatkom garderobe i pristaju gotovo svakoj estetici.

Fashionistice ih ove sezone nose na bezbroj načina — uz široke traperice i mokasine za minimalistički look, preko slip haljina za chic kontrast ili uz bermude i tenisice za opuštene proljetne outfite. Upravo je ta prilagodljivost razlog zašto oversized sakoi već godinama imaju status modnog klasika.

Ako tražite komad koji izgleda stylish, a pritom je praktičan i nosiv u bezbroj kombinacija, oversized sako odličan je izbor za proljetnu sezonu. U nastavku donosimo favorite iz aktualnih high street kolekcija.

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 249 €

Stradivarius - 35,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 49,95 €