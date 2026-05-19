Pepco Home ima kolekciju koja priziva ljeto i dane na obali

Mediteranska estetika jedan je od najvećih trendova u uređenju doma ove sezone, a upravo takvim stilom inspirirana je i nova Pepco Home kolekcija

Ovog proljeća i ljeta u svijetu interijera posebno se istaknuo jedan trend – mediteranska estetika. Društvene mreže, Pinterest i uređeni domovi prepuni su detalja inspiriranih jugom Europe, talijanskim ljetima i opuštenim ugođajem uz more. Limuni, naranče, smokve, masline, plavo-bijeli uzorci i sunčane nijanse žute boje postali su nezaobilazan detalj u uređenju doma, posebno kada je riječ o kuhinji, blagovaonici i terasama.

Ovakvi motivi unose dozu vedrine i topline u prostor te stvaraju osjećaj kao da ste barem nakratko pobjegli na Mediteran. Dovoljno je nekoliko detalja poput tanjura s motivom limuna, vrča u plavim tonovima ili stolnjaka inspiriranog talijanskim obalama da cijeli prostor dobije potpuno novu energiju.

Upravo je takvoj estetici svoju novu kolekciju posvetio Pepco Home, a glavna zvijezda kolekcije je – limun. Veseli citrusni motiv pojavljuje se na gotovo svakom komadu i cijela kolekcija izgleda kao stvorena za ljetna druženja, ručkove na terasi i osvježavanje doma prije toplijih dana.

Pepco

U kolekciji se mogu pronaći tanjuri, zdjele, šalice i vrčevi ukrašeni limunima, ali i stolnjaci, podmetači za stol, kuhinjske krpe i dekorativni detalji koji prostoru daju razigran i sunčan izgled. Posebno se ističu vaze i posude u kombinaciji žute, bijele i plave boje koje savršeno utjelovljuju mediteranski stil.

Ono što ovu kolekciju čini posebno privlačnom jest činjenica da se lako uklapa u različite stilove uređenja. Bez obzira volite li rustikalni mediteranski minimalizam, cozy estetiku ili klasično uređene interijere, detalji s motivom limuna prostoru će dodati svježinu i ljetni šarm bez previše truda.

Komadi s motivima limuna nisu rezervirani samo za kuhinje na obali. Sve više viđamo ih i u urbanim stanovima, na balkonima i terasama, gdje unose osjećaj topline, spontanosti i bezbrižnog ljeta. A sudeći po novoj Pepco Home kolekciji, čini se da će ovaj trend još dugo ostati među omiljenima.

Pepco - 6 €

Pepco - 4,50 €

Pepco - 4 €

Pepco - 7 €

Pepco - 4 €

Pepco - 5 €

Pepco - 3 €

Pepco - 3 €

Pepco - 2,50 €

Pepco - 2,50 €

Pepco - 3 €

Pepco - 7 €

Pepco - 5,50 €

Pepco - 9 €