Moda
STATEMENT KOMADI

Od Prada Pouch do Valentino Garavani: Ove luksuzne torbe nosit će se 2026.

Žena.hr
15. siječnja 2026.
Od Prada Pouch do Valentino Garavani: Ove luksuzne torbe nosit će se 2026.
Profimedia
Luksuzne torbe ponovno preuzimaju glavnu riječ u modnim kombinacijama, a 2026. donosi savršen spoj klasike, elegancije i suvremenih reinterpretacija. Od kultnih modela iz 2000-tih do svježih dizajnerskih komada, torbe su ponovno zvijezde svakog outfita

Dizajnerske torbe i dalje kroje modne trendove, a 2026. donosi balans između strukture i mekoće te klasične elegancije i opuštenog šarma. Od povratka 'doctor’s bag' torbi do pastelnih i animal print modela, torbe ponovno postaju ključni statement komadi.

Povratak doctor’s bag torbi i moć gornje ručke

Veliki povratnički hit 2026. je 'doctor’s bag'. Ove strukturirane torbe s naglašenom ručkom sve češće se pojavljuju na modnim pistama i street style fotografijama. Torba čvrste forme odiše elegancijom i samopouzdanjem, ne gubi oblik i stoji uspravno u svakoj kombinaciji. Moderne verzije omekšavaju rubove, prilagođavaju proporcije i kombiniraju metale kako bi klasičnu estetiku uklopile u suvremeni stil. Torbe s ručkom postaju osnovni komad garderobe, savršeno se uklapajući u krojene siluete i minimalističke kapute.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S druge strane, 2026. donosi i mekane, fluidne siluete - 'slouchy tote' torbe, oversized vrećaste modele i oblike polumjeseca te opuštene torbe za rame. Dizajneri se okreću mekanim kožama i 'jastučastim' strukturama koje su praktične i nosive svakodnevno, a boje su tonirane, suptilne i luksuzne.

Bogate boje i teksture

Crna ostaje klasik, ali kolekcije za 2026. ističu zemljane tonove, karamelu, maslinasto zelenu, camel, tople kreme, prigušene metalik tonove i nijanse dragulja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastelne torbe u nijansama baby plave, puderasto ružičaste i nježno žute također ostaju snažno prisutne, unatoč tome što odjeća naginje jačim, primarnim bojama. Uz to, tekstura postaje novi luksuz - brušena koža, kombinacije mat i sjajnih površina te fine, zrnaste kože zamjenjuju prenaglašene logotipe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na pistama od New Yorka do Pariza vidjeli smo i snažan povratak oversized, uredski prihvatljivih tote torbi, ali i animal printa - od reptilskih tekstura do zebra i zmijskih uzoraka. Upravo zbog neutralnih baza, ovakve torbe lako se uklapaju u svakodnevne kombinacije i podižu ih u trenutku.

Vraća se omiljena torbica s početka milenija 

Moda s početka 2000-tih ponovno inspirira dizajnere, a jedan od najiščekivanijih povrataka je Saint Laurent Mombasa. Originalni model, kojeg je Tom Ford predstavio 2002., odmah je postao hit zbog opuštene boho siluete i ručke od roga. Nova verzija, predstavljena 2026., vjerno prati original, ali s moderniziranom kožnom ručkom i u tri veličine: mala, srednja i velika.

Od Prada Pouch do Valentino Garavani: Ove luksuzne torbe nosit će se 2026.
Pored Saint Laurent Mombase, 2026 bit će obilježena povratkom ovih kultnih torbica:

  • Chloé Paddington - boho chic klasik iz 2005. kojeg je vratila Chemena Kamali.

Od Prada Pouch do Valentino Garavani: Ove luksuzne torbe nosit će se 2026.
  • Prada Pouch - neon clutch torba od najlona s trokutastim logom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Coach Kisslock Barrel - reizdanje valjkastog modela iz 70-ih s metalnim detaljima.

Od Prada Pouch do Valentino Garavani: Ove luksuzne torbe nosit će se 2026.
  • Loewe Anniversary Amazona 180 - arhivski model povodom 180. godišnjice brenda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • The Row Agnes - opuštena bowling silueta iz kolekcije jesen/zima 2025.

Od Prada Pouch do Valentino Garavani: Ove luksuzne torbe nosit će se 2026.
Dizajnerske torbe koje savršeno utjelovljuju 2026.

Dakle, estetika 2026. može se opisati riječima: promišljeni oblici, čiste linije, smirene boje i teksture koje djeluju poput nosive umjetnosti - a ovo su modeli torbi koji se izdvajaju već na početku godine: 

  • Stella Maxwell x Marella lakirana torba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Miu Miu Matelassé torba

Od Prada Pouch do Valentino Garavani: Ove luksuzne torbe nosit će se 2026.
  • Valentino Garavani torba za rame

Od Prada Pouch do Valentino Garavani: Ove luksuzne torbe nosit će se 2026.
  • Toteme T-Lock kožna torba

Od Prada Pouch do Valentino Garavani: Ove luksuzne torbe nosit će se 2026.
Sve ove torbe naglašavaju vrhunsku izradu i modernu ženstvenost, bez pretjerivanja i prolaznih trendova. Savršeno funkcioniraju uz traperice, ali i uz krojene haljine, čineći ih komadima koje vrijedi čuvati godinama.

