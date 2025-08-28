Ove danske brendove poželjet ćete u svom ormaru, posebno ako su vam dosadili španjolski

Sjever donosi dizajnere i brendove koji oblikuju globalne trendove, a njihovi komadi sve češće završavaju u ormarima modnih entuzijasta diljem svijeta

Skandinavska moda već godinama osvaja modne piste i ulice svjetskih metropola. Ono što je čini posebnom jest njezina sposobnost da u isto vrijeme bude i praktična i avangardna – spoj minimalizma, funkcionalnosti i čiste elegancije s neočekivanim dozama ekstravagancije i odvažnih krojeva.

Dok mnoge modne nacije često naginju isključivo jednostavnosti ili teatralnosti, Skandinavci su pronašli savršenu ravnotežu između ta dva svijeta. Upravo zato njihova moda odiše bezvremenskim šarmom, ali i svježinom koja neprestano iznenađuje.

Ako želite znati tko stoji iza tog jedinstvenog modnog izričaja, donosimo pregled najboljih danskih brendova koji zaslužuju vaše mjesto na radaru.

Malene Birger

Malene Birger nudi profinjenu, ženstvenu modu koja se ističe čistim linijama, elegantnim krojevima te neobičnim detaljima i materijalima. U klasičnom skandi stilu, njezini se komadi vrlo lako uklapaju u svaki ormar, a posebno su popularne haljine, džemperi, cipele, kaputi i jakne.

Cecilie Bahnsen

Danski modni brend dizajnerice Cecilie Bahnsen spaja couture umijeće izrade s kiparskim siluetama u kolekcijama koje reinterpretira za suvremenu publiku. Nakon što je iskustvo stjecala u kućama Erdem i Johna Galliana, u njezinim kreacijama ključnu ulogu imaju ženstvenost i volumen – bilo da je riječ o haljinama, suknjama ili košuljama. Svaki komad odjeće izrađen je ručno, koristeći tradicionalne tehnike.

Samsøe Samsøe

Samsøe Samsøe osnovan je 1993. godine kada su braća Klaus i Preben Samsøe otvorila malu trgovinu istog imena u staroj Latinskoj četvrti u Kopenhagenu. U početku su prodavali samo nakit, no brend je ubrzo proširen i na premium majice. Godine 2000. Peter Sextus i Per-Ulrik Andersen preuzeli su brend i transformirali ga u međunarodnu modnu kuću usmjerenu na suvremenu odjeću, traperice, cipele i modne dodatke za muškarce i žene.

Heliot Emil

Danski brend Heliot Emil nudi futurističke dizajne koji se fokusiraju na monokromatsku estetiku s tehničkim detaljima, razbijajući klasične komade poput topova i sakoa. Prepoznatljivi elementi poput velikog loga „HE” i srebrnih karabinera prisutni su na većini njihovih komada, jasno noseći potpis osnivača i braće Juliusa Juula i Victora Juula. Reinterpretirajući skandinavski minimalizam, svaki odjevni predmet poigrava se formom i funkcijom na svoj jedinstven način.

Baum und Pferdgarten

Danske dizajnerice Rikke Baumgarten i Helle Heste osnovale su svoj brend 1999. godine nakon završetka studija u Kopenhagenu i od tada bilježe samo uspjehe. Zaigrani detalji na haljinama, suknjama i bluzama, kao i izražajni kontrasti te upečatljivi printevi na jaknama i kaputima, dio su prepoznatljivog stila skandinavskog modnog brenda Baum und Pferdgarten, koji je danas omiljen među ljubiteljima mode diljem svijeta.

Saks Potts

Dvije Dankinje, Barbara Potts i Cathrine Saks, nemaju puno zajedničkog s onim što se obično naziva tipičnim skandinavskim minimalizmom. Moda koju ove dizajnerice od 2013. godine stvaraju pod kopenhaškim brendom Saks Potts je ekstravagantna i vrlo šarena – u kolekcijama prevladavaju upečatljivi kaputi i jakne u jarkim bojama, ali tu su i hlače, košulje te razni modni dodaci.

Rains

Rains je moderan lifestyle brend specijaliziran za kišnu odjeću, koji stvara vodootporne komade namijenjene modno osviještenim muškarcima i ženama. Inspiriran skandinavskim minimalizmom i osnovnim dizajnerskim principima, Rains njeguje beskompromisan pristup jednostavnosti, ukorijenjen u funkcionalnosti i praktičnosti.

Stine Goya

Šarena moda, upečatljivi printovi i odvažne siluete koje vam popravljaju raspoloženje i omogućuju da izrazite svoju osobnost – to je Stine Goya. Dizajnerica je 2006. godine u Kopenhagenu osnovala svoj istoimeni brend, koji je danas jedan od istaknutih predstavnika skandinavske modne scene.

Remain Birger Christensen

Kreacije brenda Remain Birger Christensen prava su klasika ormara koju možete čuvati godinama i nositi iznova i iznova. Svaki pojedini odjevni predmet iz koncept trgovine u Kopenhagenu može se kombinirati kako bi se stvorila prava „sezonska uniforma”.

Rotate Birger Christensen

Danski modni brend Birger Christensen angažirao je influenserice Jeanette Friis Madsen i Thoru Valdimars kao dizajnerice (i besplatni PR). Rezultat je brend Rotate Birger Christensen, koji nudi fantastične odvažne haljine za dan i večer.

Gestuz

Gestuz je osnovala 2008. godine Sanne Sehested u Danskoj. Brend predstavlja modu s čistim linijama, ženstvenim krojevima i pomalo rock 'n' roll stavom. Svedene boje i minimalistični krojevi spajaju se s razigranim printovima, stvarajući uzbudljiv i prepoznatljiv izgled brenda.

Munthe

To je jedan od najtraženijih modnih brendova u Kopenhagenu. Dizajnerica Naja Munthe poznata je po umjetnički oslikanim printovima i haljinama sa ženstvenim siluetama koje odišu urbanim boho šarmom. Mnogi skandinavski influenceri i modni urednici veliki su obožavatelji brenda i često ih se može vidjeti u raznim komadima iz kolekcija.

Henrik Vibskov

Ako voliš konceptualni dizajn, Henrik Vibskov je pravi izbor za tebe. Apstraktne kreacije ovog dizajnera, koji se bavi i interijerima te glazbom, nepravilne su i nekonvencionalne, a njihova snaga leži u napetosti između arhitektonskih krojeva i neobičnih printova i tekstura.

Summery Copenhagen

Teško je povjerovati da je popularni skandinavski brend Summery Copenhagen nastao iz akutne modne krize kreativne direktorice Cecilie Jørgensen 2011. godine: brzo je sašila dvije marame s kufiya printom kako bi napravila košulju za izlazak s prijateljima – i voilà: rođen je novi modni brend.Osim spomenute košulje, danas brend nudi razne topove, hlače, haljine, jakne i kimone u mnogim krojevima i bojama, ali uvijek od 100% pamuka.

Becksöndergaard

BeckSöndergaard osnovan je u Kopenhagenu 2003. godine s vizijom stvaranja modnih dodataka za žene koje cijene razigrane i individualne dizajne, a koji uvijek omogućuju nove stilove. Brend je brzo postao poznat po bojama, kontrastima i jedinstvenim printovima.