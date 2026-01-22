Ovako se nosi bež: Djevojka sa špice u kombinaciji koju želimo kopirati

Ovaj styling sa špice pokazuje da jedna neutralna nijansa može biti iznimno uzbudljiva - dovoljno je da baloner preuzme glavnu ulogu, a šarmantni detalji cijeli look pretvore u kadar iz francuskog filma

Prošle je subote na zagrebačkoj špici ovaj outfit tiho, ali vrlo sigurno privukao pažnju prolaznika i naravno, našeg Dosadnog Fotografa koji je ga ovjekovječio ekskluzivno za Žena.hr.

U središtu stylinga je klasični bež trench kaput, bezvremenski komad koji nikada ne izlazi iz mode. Njegova dužina i ležeran kroj stvaraju elegantnu siluetu u pokretu, dok neutralna nijansa savršeno odgovara urbanom zimskom svjetlu grada. Ispod balonera, crna dolčevita donosi dozu minimalizma i profinjenosti, služeći kao savršena protuteža svjetlijim tonovima.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Široke hlače u sličnoj toploj bež nijansi nastavljaju priču o nenametljivoj eleganciji. Njihov opušteni kroj daje outfitu suvremeni, gotovo pariški štih, dok istovremeno osigurava udobnost, ključan element svakodnevne mode. Styling je zaokružen crnim gležnjačama s robusnim potplatom idealnim za gradske pločnike, koje unose dozu karaktera i praktičnosti.

Posebnu pažnju plijene dodaci: mala kožna torba s drvenim detaljima u nijansi konjaka, nošena nonšalantno preko ruke te cvijeće kao neočekivan, ali iznimno efektan modni dodatak. Taj romantični element omekšava stroge linije outfita i unosi osobnost, dajući cijeloj kombinaciji filmsku notu.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ovo je styling koji savršeno utjelovljuje duh zagrebačke špice - nenametljivo chic, promišljeno i nosivo, ali s jasnom porukom o stilu.