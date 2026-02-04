Outfit sa špice koji je modni jackpot: Bunda, platforme i torbica skuplja od prosječne plaće

Ako tražite inspiraciju za zimski outfit koji je topao, efektan i izrazito fotogeničan, ovo je definitivno jedan od najboljih primjera sa subotnje zagrebačke špice koji se 'lako nosi'

Zima u Zagrebu može biti hladna, ali ova djevojka na zagrebačkoj špici dokazala je da to nije prepreka za dobar stil. Njezin outfit odmah je privukao pažnju Dosadnog Fotografa koji je snimio nekoliko ekskluzivnih fotografija za Žena.hr. Naša redakcija ovaj je styling proglasila punim pogotkom jer savršeno spoja udobnost i luksuz - i pokazuje kako se efektni komadi nose u urbanom okruženju.

Glavni modni adut: predimenzionirana bunda od umjetnog krzna

Najjači element ovog looka definitivno je smeđa, predimenzionirana bunda od umjetnog krzna. Takvi modeli dominiraju zimskim kolekcijama, a slične možete pronaći i kod brenda Answear.LAB. Volumen i tekstura bunde daju outfitu luksuzan, ali opušten vibe, baš onaj koji se u gradu nosi s lakoćom. Ovakva bunda odmah podiže cijeli styling i daje dojam da je nositeljica svjesna modnih pravila, ali ih nosi na svoj način.

Luksuzna torba koja sve zaokružuje

Kombinaciju je dodatno podigla Louis Vuitton torba - konkretno riječ je o modelu Loop u Monogram platnu, s prepoznatljivim zlatnim lancem. Ovaj kultni dodatak poslužio je u ovoj kombinaciji kao klasični luksuzni detalj koji čini veliku razliku. Cijena ovog modela iznosi oko 2.050 €, što jasno pokazuje da je riječ o komadu koji donosi status, ali i stilsku sigurnost.

Neutralni temelji koji ističu glavne zvijezde

Ostatak outfita ostao je neutralan, kako bi bunda i torba zaista došle do izražaja. Crne, široke hlače i robusne čizme s platformom, slične modelima 'Naked Wolfe' daju outfitu urbani karakter i uspješno balansiraju glamurozni gornji dio.

Zašto je ovaj look pobjednik špice

Ovaj styling je dokaz da Zagrepčanke prate svjetske trendove, i to s lakoćom. Kombinacija high fashion komada s praktičnim zimskim odjevnim predmetima pokazuje kako se u gradu može izgledati skupo, moderno i udobno istovremeno.