Otkrivamo Massimo Dutti komade do 20 eura koje ne smiješ propustiti

22. listopada 2025.
Massimo Dutti
Iako su regularne kolekcije Massimo Duttija poznate po višem cjenovnom rangu, u kategoriji posebne cijene mogu se pronaći elegantni i kvalitetni komadi za manje od 20 eura. Riječ je o bazičnim favoritima poput topova, pamučnih T-shirtica i majica bez rukava - klasičnih modela koji nikad ne izlaze iz mode

Massimo Dutti već godinama zauzima posebno mjesto u modnom svijetu kao sinonim za bezvremensku eleganciju, minimalistički dizajn i kvalitetne materijale. Njihovi komadi odišu suptilnim luksuzom, pa nije čudo što ga mnogi doživljavaju kao sofisticiraniju sestru Zare. Iako je ovaj brend poznat po višem cjenovnom rangu, Massimo Dutti nudi i kategoriju posebne cijene - skriveni kutak u kojem se mogu pronaći znatno povoljniji komadi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Mia Luckie (@mialuckie)

Ova kategorija često prolazi ispod radara, no pravi poznavatelji znaju da se ondje kriju izvrsne prilike. Klasični modeli, jednostavni krojevi i neutralne boje čine te komade savršenima za svakodnevno nošenje, ali i lako kombiniranje s ostatkom garderobe. Riječ je o odjeći koja ne podliježe trendovima — onim vječnim osnovama koje čine temelj elegantnog ormara.

Trenutno se u ovoj kategoriji posebno ističu bazični komadi poput pamučnih topova, majica bez rukava i jednostavnih T-shirtica koje se sada mogu uloviti za manje od 20 eura. Ovakve basic komade uvijek je dobro imati u ormaru, bez obzira na trendove i sezonu. Savršeni su za slojevite jesenske kombinacije, ispod sakoa, kardigana ili trench kaputa, a zahvaljujući kvaliteti izrade trajat će ti sezonama.

U nastavku donosimo 13 favorita iz Massimo Dutti kategorije posebne cijene, do 20 eura — klasične komade koje vrijedi imati u ormaru.

Otkrivamo Massimo Dutti komade do 20 eura koje ne smiješ propustiti
Massimo Dutti, top - 19,95 €

Otkrivamo Massimo Dutti komade do 20 eura koje ne smiješ propustiti
Massimo Dutti, top - 19,95 €

Otkrivamo Massimo Dutti komade do 20 eura koje ne smiješ propustiti
Massimo Dutti, majica - 19,95 €

Otkrivamo Massimo Dutti komade do 20 eura koje ne smiješ propustiti
Massimo Dutti, top - 19,95 €

Otkrivamo Massimo Dutti komade do 20 eura koje ne smiješ propustiti
Massimo Dutti, majica - 19,95 €

Otkrivamo Massimo Dutti komade do 20 eura koje ne smiješ propustiti
Massimo Dutti, top - 19,95 €

Otkrivamo Massimo Dutti komade do 20 eura koje ne smiješ propustiti
Massimo Dutti, majica - 19,95 €

Otkrivamo Massimo Dutti komade do 20 eura koje ne smiješ propustiti
Massimo Dutti, majica - 19,95 €

Otkrivamo Massimo Dutti komade do 20 eura koje ne smiješ propustiti
Massimo Dutti, majica - 19,95 €

Otkrivamo Massimo Dutti komade do 20 eura koje ne smiješ propustiti
Massimo Dutti, majica - 19,95 €

Otkrivamo Massimo Dutti komade do 20 eura koje ne smiješ propustiti
Massimo Dutti, majica - 19,95 €

Otkrivamo Massimo Dutti komade do 20 eura koje ne smiješ propustiti
Massimo Dutti, majica - 19,95 €

Otkrivamo Massimo Dutti komade do 20 eura koje ne smiješ propustiti
Massimo Dutti, top - 19,95 €
Otkrivamo Massimo Dutti komade do 20 eura koje ne smiješ propustiti