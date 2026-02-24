Financijski horoskop: Tko vraća dugove, a kome stiže iznenadni dobitak?

Zvijezde ovog tjedna savjetuju oprez s trošenjem, no za neke sretne znakove baš se u ovom razdoblju otvaraju vrata obilja - provjerite jeste li među njima

Ulazimo u tjedan koji će na financijskom nebu donijeti turbulencije, ali i neočekivane prilike za zaradu. Od 23. veljače do 1. ožujka kozmički utjecaji bit će obilježeni početkom zloglasnog retrogradnog Merkura u Ribama, koji sa sobom nosi potrebu za preispitivanjem starih odluka, ali i potencijalne nesporazume u komunikaciji. Istovremeno, nalazimo se u takozvanom "koridoru pomrčina" koji može donijeti iznenadne preokrete.

Ovan

Za energične ovnove, ovo je tjedan pojačane poslovne inicijative, no ključ uspjeha leži u financijskoj disciplini. Planetarni utjecaji potiču liderske vještine, ali istovremeno upozoravaju na opasnost od impulzivnih odluka. Izbjegavajte nepotrebne rizike i nepromišljenu potrošnju. Fokus neka bude na stabilnosti, jer bi se mogli pojaviti neočekivani troškovi koji zahtijevaju spremnu pričuvu.

Bik

Bikovi se nalaze na važnoj prekretnici. Prva četvrt Mjeseca u blizancima poziva na akciju i donošenje ključnih odluka koje se tiču dugoročne financijske sigurnosti. Pred vama bi se mogao naći izbor između brzog, ali kratkoročnog dobitka, i strpljivog građenja stabilnije budućnosti. Vaša prirodna sposobnost stvaranja stabilnosti sada je naglašena, no kozmos vas potiče da razmišljate šire i s povjerenjem prihvatite nove projekte.

Blizanci

Komunikativnim blizancima zarada dolazi upravo kroz njihove najjače adute: pregovaranje, umrežavanje i sklapanje novih dogovora. Otvaraju se prilike za dodatne projekte, no retrogradni Merkur može donijeti sitne kvarove i neplanirane troškove koji prijete poremetiti budžet. Organiziranost je ključna kako biste uspješno upravljali s više obaveza i izbjegli financijske zamke.

Rak

Rakovima je u fokusu dom i obitelj, što može stvoriti osjećaj da novac samo odlazi iz novčanika. Ipak, strpljenje će se isplatiti jer kraj tjedna donosi stabilniji priljev sredstava i osjećaj olakšanja. Astrolozi savjetuju izbjegavanje emocionalnih financijskih odluka, poput posuđivanja novca ili ulaska u nove dugove. Fokus na dovršavanju postojećih zadataka donijet će mir i priznanje.

Lav

Karizmatični lavovi mogu očekivati povećanu vidljivost na poslu, što može rezultirati priznanjem ili financijskim bonusom. Iako su manji dobici mogući, ključno je oduprijeti se porivu za pretjeranom potrošnjom i nagrađivanjem. Umjesto toga, ovo je povoljan trenutak za razmatranje dugoročnih ulaganja koja će osigurati stabilnost u budućnosti. Partnerstva i timski rad također oblikuju napredak.

Djevica

Za analitične djevice, ovo je tjedan u kojem njihova posvećenost detaljima i dobra organizacija donose plodove. Financijska situacija se postupno poboljšava, a praktično planiranje jača osjećaj sigurnosti. Iskoristite ovo razdoblje za rješavanje zaostalih dugova, sređivanje papirologije i planiranje budućih, većih kupovina. Vaš trud na poslu bit će primijećen i cijenjen.

Vaga

Diplomatskim vagama, suradnja i timski rad donose napredak u karijeri. No, financije zahtijevaju pažljivo balansiranje prihoda i rashoda. Moguća je sklonost trošenju na užitke, izlaske i estetiku, stoga je važno zadržati kontrolu nad budžetom. Kreativnost je naglašena, ali oprez se savjetuje kod zajedničkih ulaganja i financijskih partnerstava.

Unsplah

Škorpion

Škorpionima tjedan donosi promjenjivu financijsku dinamiku. Strateško razmišljanje i usmjerenost na dugoročne ciljeve donose najbolje rezultate. Povećana produktivnost može dovesti do rješavanja nekog starog duga ili imovinskog pitanja. Utjecaj planeta na vaš dom i emocionalnu strukturu potiče vas da strpljivo gradite temelje za budući uspjeh.

Strijelac

Avanturistički strijelci nailaze na nove prilike kroz učenje, putovanja ili širenje društvene mreže. Iako su mogući manji kreativni ili romantični dobici, važno je izbjegavati preuzimanje prevelikih financijskih obveza. Prije bilo kakve veće kupovine ili investicije, dobro razmislite i procijenite sve rizike. Optimizam je vaš saveznik, ali praktičnost je nužna.

Jarac

Ustrajnim jarcima Mars u vodenjaku budi snažnu želju za financijskom neovisnošću. Mogući su neočekivani dobici, bilo kroz nasljedstvo, poslove s nekretninama ili kao rezultat prepoznavanja vašeg truda. Spoj Marsa i Urana donosi kreativna rješenja za zaradu i potiče vas da zatražite ono što uistinu zaslužujete, gradeći život koji se razlikuje od onoga na što ste navikli.

Vodenjak

Za inovativne vodenjake, ovo je sudbinski tjedan. Konjunkcija Sunca i Sjevernog čvora u polju financija donosi prilike koje mogu trajno promijeniti vašu materijalnu situaciju. Sudbina vam otvara vrata, no važno je da [odaberete put koji je u skladu s vašim vrijednostima. Financijski uspjeh ne bi smio doći nauštrb osobnog vremena i blagostanja.

Ribe

Intuitivne ribe ulaze u razdoblje duboke refleksije. Retrogradni Merkur u vašem znaku potiče vas na preispitivanje starih financijskih strategija. Možda je vrijeme da se vratite nekom projektu koji ste ranije odbacili, jer sada bi mogao donijeti uspjeh. Emocionalna jasnoća i unutarnje samopouzdanje ključni su za prepoznavanje pravih prilika koje vode prema obilju.

Ravnotežom do napretka

Ovaj tjedan od svih znakova traži ravnotežu između opreza i hrabrosti. Retrogradni Merkur podsjeća nas da ponekad moramo napraviti korak unatrag kako bismo mogli krenuti naprijed s više jasnoće. Pažljivo planiranje, izbjegavanje impulzivnih odluka i otvorenost prema novim, sudbinskim prilikama recept su za siguran prolazak kroz ovo astrološki izazovno, ali i obećavajuće razdoblje.