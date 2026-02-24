403 Forbidden

Fun
'GOSPODIN SAVRŠENI'

Timova više nema, a ljubomora je sve jača: Tko se boji konkurencije?

Žena.hr
24. veljače 2026.
Timova više nema, a ljubomora je sve jača: Tko se boji konkurencije?
RTL
Nesuglasice oko favoriziranja Gospode Savršenih su postale javne...

U 'Gospodinu Savršenom' pravila su se promijenila i timova više nema. Djevojke same mogu odlučiti kome će se prikloniti, što izaziva poglede, komentare, ali i nove simpatije.

Na spojeve nasamo odlaze dvije djevojke koje dosad nisu bile u prvome planu, no spremne su itekako iskoristiti svoje minute.

Petar mora isplanirati misteriozan bijeg, a Karlo pokušava prevariti vrijeme. Nesuglasice oko favoriziranja Gospode Savršenih su postale javne.

Djevojke koje nisu na spoju pronalaze svoju zabavu, a kad dođe vrijeme za cocktail-party, ljubomora će planuti.

Novu epizodu 'Gospodina Savršenog' ne propustite ponoći na platformi Voyo. Show je na rasporedu i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

