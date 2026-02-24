Žene, provjeravate li mužev mobitel? Evo što su odgovorile naše čitateljice

Danas se u mobitelu nalazi cijeli naš život, od komunikacije do bankovnih računa pa upravo zato često postaje predmetom interesa. Ako se pojavi sumnja u laž, mobitel će biti prvo mjesto na kojem se traže odgovori

Za dobar brak važni su poštovanje i ljubav, ali ima još jedna vrlo važna komponentna - povjerenje. U braku je povjerenje ono što odnos drži stabilnim i sigurnim. Bez njega svaka sitnica može postati razlog za sumnju, a tada se lako ulazi u začarani krug preispitivanja i nesigurnosti. Ljubav nije kontrola, nego osjećaj da uz drugu osobu osjećate mir. Upravo zato je važno znati gdje su granice i koliko muškarac i žena imaju pravo na svoju privatnost. No moderni brakovi imaju jednu novu komponentu koja mijenja pitanje povjerenja u odnosima - mobitel je postao dio svake obitelji i odnosa.

Danas se u mobitelu nalazi cijeli naš život, od komunikacije do bankovnih računa pa upravo zato često postaje predmetom interesa. Ako se pojavi sumnja u laž, mobitel će biti prvo mjesto na kojem se traže odgovori. No, onda se postavljaju različita pitanja. Smije li se provjeravati partnerov mobitel bez njegovog znanja? Je li uredu imati na šifru na mobitelu? I što kada partneri nemaju isto mišljenje oko tih stvari?

Upravo zato smo upitali naše čitateljice da podijele svoje iskustvo i otkriju nam istinu. Na Facebook stranici Žena.hr stigle su stotine odgovora, neki su ozbiljni, ali ima duhovitih i gorkih.

Otključani mobiteli

Za mnoge obitelji radi se o vrlo jednostavnom rješenju. Svi imaju otključane mobitele. "Taman posla. Imamo svi iste šifre na mobitelima i tajni nema", napisala je Ivana Tomas. S ovim se slaže i Marijana Vostri Joščak: "I moj mobitel i njegov je na izvolite, šifre znamo i ništa ne skrivamo."

"Ne provjeravam i nemam razloga da bih to radila, moj mobitel i njegov mobitel uvijek je dostupan kako meni njegov, tako i moj njemu, i uopće za bilo što ne gledamo na to tko je čiji i kada uzeo jer treba obaviti poziv ili poslati poruku", napisala je Maja Đurašević Amidžić.

Suzana Škopac vrlo je jasno napisala da ne postoji razlog zbog kojeg se pretražuje tuđi mobitel "to se ne radi niti kad nemaš povjerenja". A Marina Kolenac se slaže s njom "ne radi drugome što ne želiš da on radi tebi".

Provjeravanje mobitela znak je da brak nije dobar

Neke od čitateljica uopće ne žele istraživati suprugov mobitel, smatraju da se to ne radi u braku koji je ispunjen povjerenjem. "Ne jer za tim nemam potrebe. Ako ikad dođem do te razine (nadam se da neću), shvatit ću da je moj brak odavno gotov", napisala je Lusi Lu. Dok je Manuela Varga dodala "nemam tu bolesnu potrebu".

"Ne provjerava ga ni on, a ne da ga ja provjeravam. Kad ću morati provjeravati mobitel to mi je znak da nemam povjerenja u njega i jednostavno nema smisla više da smo zajedno. Zasad nisam došla do tog", kaže Klara Kobal Kolenko.

"Naravno da ne. Da nemam povjerenja u njega, ne bi mi ni bio muž", napisala je Iva Brožić.

Bolna istina u mobitelu

Neke čitateljice su jasno rekle da provjeravaju mobitel i ne smatraju da će naštetiti svome braku. "Da, ne često, ali skicnem da vidim što se dešava i nije me sramota i da u braku smo 9 godina", napisala je Suzana Mohila. Dok su neke naše čitateljice vjerovale svom instinktu i otkrile vrlo bolne činjenice.

"Požalila sam!!! A bogme i on", dodala je Kristina Čebuhar. A isto iskustvo imala je i Zvjezdana Bartolić: "Ha, nekad sam i provjeravala i uvijek bila u pravu, ženski instinkt".

Amela Tayra Subasic vjeruje da je puno veći problem kada muškarac počne nositi mobitel u toalet. "Bože, ovdi sve neke fine žene, ne diraju mužev mobitel. Ja bogami uzmem, a i on moj kad god hoću)hoće) i to se zove poštovanje i povjerenje, a kad počne nosati mobitel i u wc, stavljati šifre i kriti ga od mene znači mulja..."

Kartica je važnija od mobitela

Svaka žena ima prioritete pa su nekima puno važnije kreditne kartice od poruka s nepoznatih brojeva ili nove aplikacije. "To je za Amaterke, ja sad samo uzimam da prebacim novac s njegovog na moj račun", napisala je Nada Pantelic. S time se slaže i Sanela Krasnić: "Ne, to je za balavice. Ja kad pogodim šifru, prebacim si lovu s njegovog računa".

Renata Bartulović pak kaže da će brak dulje trajati, ako se izbjegava provjeravanje mobitela: "Nemojte žene, morate imati povjerenja, a i duže ćete bit u braku."