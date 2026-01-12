Od maslinaste do pistacija zelene: Komadi sa sniženja koji osvježavaju garderobu

Sezona sniženja donosi savršenu priliku za ulaganje u komade koji će se nositi iz sezone u sezonu, a zelena boja pritom se nameće kao siguran izbor. Od elegantnih haljina do toplih jakni i kaputa, komadi u raznim nijansama zelene - od maslinaste do popularne pistacija zelene - trenutno su među najpoželjnijima

Sezona sniženja idealan je trenutak za pametnu kupnju, osobito kada je riječ o bezvremenskim komadima koje ćemo nositi godinama. Popusti su sve izdašniji, a police high street trgovina pune su kvalitetnih odjevnih predmeta po znatno povoljnijim cijenama. Upravo sada vrijedi obratiti pažnju na boje koje se lako uklapaju u postojeću garderobu, ali joj istovremeno daju novu energiju.

Zelena boja već sezonama ima svoje stalno mjesto u modnim kolekcijama, a njezina popularnost ne jenjava ni ove zime. Razlog je jednostavan – zelena je dovoljno neutralna da se lako kombinira, ali i dovoljno upečatljiva da podigne svaku kombinaciju. Odlično funkcionira uz crnu, bež, sivu i smeđu, a u monokromatskim izdanjima izgleda posebno sofisticirano. Upravo zato komadi u zelenim tonovima predstavljaju sigurno ulaganje, čak i kada trendovi krenu u nekom drugom smjeru.

Na aktualnim sniženjima može se pronaći zaista raznolika ponuda zelenih komada, prilagođenih različitim stilovima i prilikama. Haljine u zagasitim zelenim nijansama savršen su izbor za svakodnevne kombinacije, ali i večernje izlaske uz minimalne dodatke.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jakne i kaputi u zelenoj boji djeluju modernije od klasičnih crnih modela, a pritom zadržavaju dozu elegancije i lako se uklapaju u zimsku garderobu. Posebno su popularni modeli od vune i tvida, koji u zelenim tonovima izgledaju još luksuznije.

Paleta nijansi dodatno doprinosi privlačnosti ovih komada. Maslinasta zelena ostaje klasik koji se lako nosi iz sezone u sezonu, dok tamnozelena djeluje profinjeno i ozbiljno, idealno za poslovne kombinacije. S druge strane, svjetlije nijanse poput pistacija zelene ove su sezone iznimno tražene jer unose svježinu i blagi proljetni osjećaj čak i u najhladnijim danima. Upravo su takvi komadi odličan način da garderobi dodaš trendovski element bez pretjeranog rizika.

Sezonska sniženja su savršena prilika da u garderobu dodaš komade u svim nijansama zelene, boje koja ne izlazi iz mode i lako se prilagođava različitim stilovima i godišnjim dobima. Bilo da tražiš statement kaput, praktičnu jaknu ili haljinu koju ćeš nositi cijele godine, izbor je veći nego ikad. U nastavku donosimo naše favorite sa sniženja koje se zaista isplati uloviti.

Mango, haljina - 29,99 €

Mango, kaput - 159,99 €

Mango, pulover - 15,99 €

Mango, sako - 49,99 €

Mango, torba - 49,99 €

Mango, kaput - 99,99 €

Massimo Dutti, hlače - 39,95 €

Massimo Dutti, pulover - 39,95 €

Massimo Dutti, pulover - 29,95 €

Massimo Dutti, bluza - 29,95 €

Massimo Dutti, haljina - 39,95 €

Massimo Dutti, hlače - 39,95 €

Massimo Dutti, pulover - 29,95 €

Pull and Bear, pulover - 12,99 €

Pull and Bear, hlače - 12,99 €

Pull and Bear, suknja - 12,99 €

Pull and Bear, pulover - 12,99 €

Zara, haljina - 7,99 €

Zara, hlače - 19,99 €

Zara, sako - 49,99 €