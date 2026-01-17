Od high street favorita do luksuza: Ovo su najbolje torbe sa sniženja

Sezona sniženja još uvijek traje, a torbe su među najisplativijim ulovima koje trenutačno možeš pronaći. Od kvalitetnih kožnih modela u high street ponudi do luksuznih dizajnerskih torbi na popularnim online shopovima, sada je idealan trenutak za pametnu modnu investiciju

Sezona sniženja još uvijek traje, a iako se polako bliži završnici, ponuda modnih dodataka i dalje skriva brojne vrijedne ulove. Upravo su torbe jedan od onih komada koje se u ovom razdoblju posebno isplati tražiti jer su često snižene znatno više od odjeće.

Kupnja torbe na sniženju ipak zahtijeva dozu promišljenosti. Umjesto impulzivnog odabira trendi modela koji će brzo izaći iz mode, pažnju je pametno usmjeriti na kvalitetu izrade, materijale i funkcionalnost. Neutralne boje, čiste linije i klasični oblici pokazali su se kao najsigurniji izbor jer se lako uklapaju u različite stilove i mogu se nositi godinama. Također, vrijedi obratiti pažnju na unutarnju organizaciju i praktičnost jer torba, osim estetske uloge, mora zadovoljiti i svakodnevne potrebe.

Upravo zato se ulaganje u kvalitetnu torbu smatra jednom od najboljih modnih investicija. Dobro izrađen model od kvalitetne kože s vremenom često izgleda još bolje, a pravilno održavanje može mu produžiti vijek trajanja na desetljeće ili više. Sniženja su idealan trenutak za takvu kupnju jer se sada mogu pronaći sjajni kožni modeli po znatno pristupačnijim cijenama, i to od high street modela do dizajnerskih klasika.

Posebno je zanimljivo to što su i luksuzni modeli trenutačno dostupni uz popuste, ponajviše putem provjerenih online shopova poput Net-a-Portera, Mytherese ili Farfetcha. Riječ je o platformama koje nude aktualne kolekcije, ali i bezvremenske klasike, često uz sniženja koja ovakvu kupnju čine realnijom nego inače. Upravo se u ovoj fazi sezonskih rasprodaja mogu pronaći torbe koje su godinama na wishlistama, ali po cijenama koje su osjetno povoljnije.

Na kraju, vrijedi iskoristiti preostalo vrijeme sniženja jer se trenutno mogu pronaći doista kvalitetni i estetski vrijedni modeli. U nastavku donosimo i izbor najboljih torbi sa sniženja, od dostupnih high street opcija do luksuznih modela.

Dries Van Noten (Net-a-Porter) - 298 €

Toteme (Net-a-Porter) - 840 €

Jil Sander (Net-a-Porter) - 1,250 €

Dragon Diffusion (Farfetch) - 212 €

Moschino (Farfetch) - 580 €

DeMellier (Farfetch) - 304 €

Toteme (MyTheresa) - 594 €

Dolce&Gabbana (MyTheresa) - 1,085 €

Isabel Marant (MyTheresa) - 763 €

Tom Ford (MyTheresa) - 2,072 €

Stella McCartney - (MyTheresa) 976 €

COS - 90 €

COS - 89 €

COS - 180 €

COS - 95 €

Arket - 79,50 €

Arket - 94,50 €

Arket - 94,50 €

Zara - 12,99 €