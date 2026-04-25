Što ćemo nositi ovog proljeća i ljeta? Najljepša obuća iz high street ponude

High street brendovi već su predstavili raznolike modele koji prate aktualne trendove - od balerinki i mokasinki do svestranih mules cipela i prvih sandala. Donosimo pregled najpoželjnije obuće koja će obilježiti naše proljetne i ljetne kombinacije

Topliji dani napokon su tu, a to je ujedno i savršena prilika za osvježenje garderobe. Uz laganije i prozračnije odjevne kombinacije, u fokus se vraća i laganija obuća koja je udobnija za nošenje tijekom proljetnih i ljetnih temperatura. Teške zimske cipele mijenjamo otvorenijim krojevima i ugodnijim materijalima, dok svakodnevni lookovi postaju opušteniji, ali i dalje chic. Upravo su cipele jedan od ključnih elemenata prijelaznog razdoblja jer mogu transformirati i začiniti i one najjednostavnije outfite.

Ovog proljeća trendovi su iznimno raznoliki i prilagođeni različitim stilovima, što znači da će svatko pronaći nešto za sebe. Balerinke se i dalje nalaze među najpoželjnijim modelima, ali dolaze u osvježenim varijantama – od sportskih silueta koje podsjećaju na tenisice, do elegantnih modela od antilopa, kao i prozračnih mrežastih i pletenih verzija koje su idealne za toplije dane. Njihova svestranost čini ih savršenim izborom za svaki dan, bilo da ih kombiniraš s trapericama, haljinama ili laganim odijelima.

Uz balerinke, mokasinke ostaju nezaobilazan klasik, no ove sezone posebno se ističu loaferice od brušene kože koje donose dozu sofisticiranosti u svakodnevne kombinacije. Modeli s kićankama također su u trendu, dok mekši materijali i svjetlije nijanse unose svježinu u proljetnu garderobu. Kao jedan od hitova ovog proljeća ističu se i poluotvorene mokasinke, odnosno mules modeli, koji djeluju vrlo elegantno, a istovremeno su jako praktični.

Naravno, s prvim toplim danima u ponudu su stigle i sandale koje najavljuju dolazak ljeta. Od minimalističkih japanki do upečatljivijih ribarskih modela, izbor je i ove sezone zaista šarolik.

Ako si u potrazi za novim parom cipela koje će osvježiti tvoje proljetne i ljetne kombinacije, high street brendovi donose ponešto za svačiji ukus. U nastavku izdvajamo favorite koji savršeno utjelovljuju ključne trendove sezone i lako se uklapaju u svakodnevne kombinacije.

