403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
PARIŠKI ŠARM

Nova definicija glamura: Dama sa špice sivu pretvara u boju elegancije

Žena.hr
26. siječnja 2026.
Nova definicija glamura: Dama sa špice sivu pretvara u boju elegancije
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Iako je ove godine smeđa bila dominantna boja u modnim kombinacijama, na zagrebačkoj se špici pojavljuje stil koji dokazuje da klasika uvijek ima prednost. Siva, koja je omiljena među zaljubljenicama u bezvremenski šik, ovdje postaje boja elegancije, od glave do pete

Na zagrebačkoj špici se s vremena na vrijeme pojavi outfit koji izgleda kao da je bez zadrške stigao ravno s pariških pločnika. Upravo takav dojam ostavlja ovaj look koji je ekskluzivno za Žena.hr uhvatio objektiv Dosadnog Fotografa: nenametljiv, ali snažan, sofisticiran bez imalo napora. 

Savršen zimski kaput i vintage šešir

Sivi kaput stroge, gotovo arhitektonske linije postavlja temelj cijelog izdanja. Strukirani kroj suptilno naglašava siluetu, dok čisti, minimalistički detalji jasno daju do znanja da je riječ o komadu koji ne prati trendove, nego ih nadživljava. To je onaj tip kaputa koji u garderobi ima status klasika i uvijek izgleda aktualno.

Pravi modni moment dolazi sa širokim šeširom - pomalo teatralnim, ali savršeno odmjerenim. On cijelom outfitu daje dozu starog Hollywooda i profinjene dramatičnosti koja se rijetko viđa u svakodnevnom street styleu, a upravo zato ostavlja snažan dojam.

Nova definicija glamura: Dama sa špice sivu pretvara u boju elegancije
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Promišljeni detalji kao ključ zaokružene modne priče

Tamno sive rukavice i crni šal funkcioniraju kao precizni stilski akcenti. Unose kontrast i dodatnu dubinu, dok istovremeno zadržavaju eleganciju i suzdržanost. Crna platnena torba, vjerojatno brenda Amp Wellbeing, savršeno se uklapa u ovu priču, spajajući funkcionalnost s diskretnim, suvremenim luksuzom. Zanimljivo je kako ovaj naizgled ležeran detalj ovdje ima svoju ulogu, kao podsjetnik da se vrhunski stil ne događa samo u editorijalima, već i u stvarnom, gradskom životu. Sve u svemu, svaki detalj djeluje promišljeno, od odabira tekstura do palete boja, stvarajući skladnu i zaokruženu modnu priču. 

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PARIŠKI ŠARM
Nova definicija glamura: Dama sa špice sivu pretvara u boju elegancije