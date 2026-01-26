403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za utorak: Strijelci će imati kaotičan odnos sa šefom, vodenjaci samo strpljivo

Žena.hr
26. siječnja 2026.
Horoskop za utorak: Strijelci će imati kaotičan odnos sa šefom, vodenjaci samo strpljivo
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Bit ćete uporni u izražavanju svojih ideala. Neki bi mogli s istim zatupiti. Odrecite se savršenstva. POSAO: Na poslovnom putovanju ili većem sastanku moglo bi doći do neprofesionalnog ponašanja i razuzdanosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Prvo smislite, onda govorite.

Bik

LJUBAV: Teško da išta može pomutiti vašu sreću. Čak i male obiteljske peripetije vi ćete riješiti s lakoćom. POSAO: Naći ćete originalan način da pobijedite u malim borbama. Vaša strategija je za svaku pohvalu. ZDRAVLJE&SAVJET: Manje se naprežite.

Blizanci

LJUBAV: Bez obzira na to što ne nalazite ono zadovoljstvo u ljubavi kakvo očekujete, uspjet ćete sve okrenuti u pravcu dobre zabave. POSAO: U suradnji s drugim ljudima pokazat ćete kako se može raditi drukčije, neobičnije i originalnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Možda vas proglase genijem na jedan dan.

Rak

LJUBAV: Opet ćete malo izgubiti kompas, a druga strana će se pitati što vi zapravo želite. Definirajte svoj stav. POSAO: Svoje šefove danas biste mogli ugodno iznenaditi jednim sasvim neobičnim financijskim prijedlogom. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte svoj unutrašnji glas.

Lav

LJUBAV: Mnogi će danas biti opčinjeni, zaljubljeni i ono što je netipično za njih, zanemarit će realnost. No bit će im lijepo. POSAO: Vjerojatno ćete analizirati rezultate jednog posla i zaključit ćete da su oni mogli biti i bolji. Ipak, generalno, radite dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne budite prekritični.

Djevica

LJUBAV: U sadašnje odlične osobne odnose danas ćete unijeti dašak mašte i tako ih još više poboljšati. Neki će biti zaista originalni. POSAO: Posao ćete odrađivati s užitkom i lakoćom, a uz sve to mogli biste predložiti neke sasvim nove metode rada. ZDRAVLJE&SAVJET: Snažni ste i zdravi.

Vaga

LJUBAV: Vaše emocije isplivat će na površinu. Neki će se tada zateći u izlasku ili će biti povezani s mladim osobama. POSAO: Posebne zadatke rješavat ćete svojom kreativnošću i umjetničkim talentima. Uspjet ćete u tome. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u sportu ili u umjetnosti.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete zadovoljni sa svojim privatnim odnosima. Trudit ćete se tu sreću podijeliti sa širim krugom ljudi. POSAO: U poslovnu korespondenciju unosit ćete svoj šarm, a ljubazan pristup otvorit će vam mnoga vrata. ZDRAVLJE&SAVJET: Danas znate što želite.

Strijelac

LJUBAV: Koliko god se vi budete trudili poboljšati svoj privatni život, danas će vam stvari povezane s tim izmicati iz ruku. POSAO: Pokazat će se da je vaš odnos s vašim nadređenima prilično kaotičan. Kao da se tu ne zna tko pije, a tko plaća. ZDRAVLJE&SAVJET: Vodit ćete rat s apetitom.

Jarac

LJUBAV: Kod vas će se danas opet javiti poriv za slobodom, pa će oni u vezama imati potrebu malo se osamiti ili ići u veća društva. POSAO: Bit ćete jako zadovoljni obavljenom inventurom ili rezultatima prethodnog razdoblja. Na to idu nove ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite pri ruci članu obitelji.

Vodenjak

LJUBAV: Shvatit ćete da proživljavate jedan prilično frustrirajući dan kad se o ljubavi radi. Jednostavno izdržite. POSAO: Vaša potreba da nametnete svoje ideje bit će jaka, ali će realne okolnosti biti takve da vas nitko neće uzeti za ozbiljno. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Ribe

LJUBAV: Većina vas bit će sklona pričati bajke, dok će realna situacija biti drukčija. Ne dramite ako vas netko spusti na zemlju. POSAO: Manji prihodi će kasniti, a vi ćete se zbog toga osjećati manje sigurnim. Ipak, kontakti su vam i dalje dobri. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne istražujte previše.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Pročitajte još o:
Horoskop UtorakDnevni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za utorak: Strijelci će imati kaotičan odnos sa šefom, vodenjaci samo strpljivo