Kako napraviti najbolju smjesu za vafle kod kuće: Imamo jednostavan recept

Ova jednostavna smjesa za vafle priprema se brzo, od sastojaka koje već imate kod kuće, a rezultat su mirisni i savršeno pečeni vafli idealni za doručak, brunch ili slatki desert. Donosimo najbolji recept za vafle koji uspijeva svaki put

Malo je doručaka koji donose toliko radosti kao miris svježe pečenih vafli koji se širi kuhinjom. Zlatnožuta, hrskava rešetka s vanjske strane koja skriva nevjerojatno mekanu i prozračnu unutrašnjost prizor je koji obećava savršen početak dana, osobito tijekom opuštenog vikenda. Iako se kupovne smjese čine kao brzo rješenje, priprema domaćih vafli toliko je jednostavna da ćete, jednom kada ih probate, zauvijek zaboraviti na kutije iz trgovine.

Jeste li znali da je jedan od najpoznatijih izuma u svijetu sportske obuće inspiriran upravo pekačem za vafle? Suosnivač Nikea, Bill Bowerman, iskoristio je obiteljski pekač kako bi 1971. godine stvorio gumeni potplat koji je promijenio povijest tenisica. Ako je pekač za vafle mogao pokrenuti revoluciju u sportu, zamislite kakvu revoluciju može donijeti vašem doručku.

Najbolji recept za vafle

Tajna najboljih vafli leži u pravom omjeru sastojaka koji jamče onu savršenu teksturu. Ovaj provjereni recept za vafle koristi jednostavne namirnice koje većina nas već ima u kuhinji, a rezultat je dosljedno fantastičan.

Sastojci:

dvije šalice glatkog brašna (oko 260 grama)

dvije žlice šećera

jedna žlica praška za pecivo

pola žličice soli

dva velika jaja, po mogućnosti sobne temperature

jedna i pol šalica mlijeka

pola šalice otopljenog maslaca

jedna žličica ekstrakta vanilije

Priprema:

Dobro zagrijte pekač za vafle. Vrući pekač ključan je za postizanje savršene hrskavosti.

U jednoj većoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, šećer, prašak za pecivo i sol.

U drugoj, manjoj posudi, lagano umutite jaja, a zatim im dodajte mlijeko, otopljeni maslac i ekstrakt vanilije.

Mokre sastojke ulijte u suhe i sve lagano promiješajte pjenjačom tek toliko da se povežu. Nemojte previše miješati.

Ulijte smjesu u zagrijani pekač (slijedite upute proizvođača za količinu) i pecite dok ne postanu zlatnožuti i hrskavi.

Tajne savršene smjese za vafle

Iako je recept jednostavan, nekoliko trikova može napraviti veliku razliku između dobrih i spektakularnih vafli. Prvo i najvažnije pravilo jest ne miješati smjesu za vafle previše. Pretjerano miješanje razvija gluten u brašnu, što će rezultirati žilavim i gumenastim vaflima umjesto laganima i prozračnima.

Drugi koristan savjet je pustiti smjesu da odstoji pet do deset minuta prije pečenja. To kratko vrijeme omogućuje brašnu da u potpunosti upije tekućinu, a prašku za pecivo daje priliku da se aktivira. Rezultat je gušća smjesa koja će se ljepše ispeći i dati prozračniju teksturu. Na kraju, najbolji pokazatelj da je vafel gotov nije lampica na pekaču, već para. Kada para gotovo u potpunosti prestane izlaziti iz uređaja, vaš savršeno hrskavi vafel je spreman.

Alternative za svaki ukus

Klasični recept je sjajna baza, no lako se može prilagoditi različitim željama.

Zdrava verzija s bananom i zobi

Za doručak bez dodanog šećera i bijelog brašna, isprobajte ovu zdraviju varijantu. U blenderu jednostavno smiksajte dvije zrele banane, dva jaja, šalicu i pol zobenih pahuljica (prethodno samljevenih u brašno), pola šalice mlijeka i žličicu praška za pecivo. Pecite kao i klasične vafle, a poslužite ih s jogurtom i svježim voćem.

Slana varijanta sa sirom

Vafli ne moraju biti slatki. Za odličan slani doručak ili laganu večeru, iz klasičnog recepta izbacite šećer i vaniliju, a u smjesu dodajte šalicu naribanog sira po izboru, poput cheddara ili gaude, te malo sjeckanog vlasca ili češnjaka u prahu. Ovakvi vafli savršeno se slažu s pečenim jajima, avokadom ili kao prilog uz razne umake.

Pečene vafle najbolje je odmah poslužiti, klasično s maslacem i javorovim sirupom, ili uz dodatak svježeg voća, tučenog vrhnja ili čokoladnog namaza. Ako ih ne pojedete sve, ohlađene vafle možete čuvati u hladnjaku do tri dana ili ih zamrznuti. Za ponovno postizanje hrskavosti, jednostavno ih kratko zagrijte u tosteru.

S ovim jednostavnim uputama, pekač za vafle više neće skupljati prašinu u ormaru. Pretvorite svaki vikend doručak u malu svečanost i uživajte u savršenim domaćim vaflima koji će oduševiti cijelu obitelj.