Noir chic na zagrebačkoj špici: Kad koža i stav preuzmu grad

Na špici, gdje se svaka subota pretvara u spontani street style editorijal, ova kombinacija bila je sve što volimo vidjeti - cool, urbano i sa stavom!

Centar Zagreba svake se subote pretvara u pistu bez pravila, a prošlog se vikenda pojavila ona - u odvažnom outfitu s punk prizvukom. U potpunosti odjevena u crno, s teksturama koje pričaju priču o moći i slobodi, ova kombinacija spaja sve što čini suvremenu modu uzbudljivom: samouvjerenost, nostalgiju i dozu urbanog glamura. Crna boja — vječni simbol moći, samopouzdanja i stila — ovdje je dovedena do maksimuma kroz igru tekstura i proporcija.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Savršena ravnoteža 'edgy' i sofisticiranog

Kožna jakna s oversized krojem daje instant 'don’t mess with me' vibru, dok asimetrična mini haljina na preklop i mrežaste čarape dodaju dozu Y2K provokacije koja se savršeno uklapa u aktualni grunge revival.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Crne sunčane naočale, prstenje, tamna nijansa laka na noktima i opuštena kosa u blagim valovima zaokružuju ležeran look, onako kako to rade cure koje imaju stila — a da ne moraju ulagati previše truda. Visoke čizme s blok petom podižu cijelu priču — doslovno i stilski — a torba s metalnim detaljima i teksturom nalik krokodilskoj koži zaokružuje look, dodajući mu onu "it girl" energiju koju je nemoguće ignorirati.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Inspirirano estetikom ranih 2000-tih i punk scenom, ovaj look donosi onaj poželjni miks samouvjerenosti i nonšalancije. Dok su drugi birali sigurnu klasiku, ona je odabrala stav i definitivno osvojila asfalt.

Zagreb je dobio svoj 'dark chic' trenutak - i izgleda genijalno.