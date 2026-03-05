Njoj je više uvijek više: Ana Gruica Uglešić u pletenoj haljini s modnim zaokretom

Splitska glumica, fitness ikona i influencerica Ana Gruica Uglešić u svojoj posljednjoj objavi na Instagramu podijelila je trenutak pripreme za večernji izlazak. U kratkom videu, snimljenom u hodniku njezinog doma, Ana je pokazala svoju modnu kombinaciju: odjenula je dugačku pletenu haljinu zemljane boje i efektni karirani sako koje je upotpunila trendi kaubojskim čizmama i elegantnom maramom oko vrata. Cijeli izgled zaokružila je velikim naočalama.

Iako je u opisu priznala da "pada s nogu" od umora, istaknula je kako se neke stvari moraju ispoštovati. Razlog njezinog izlaska bila je podrška kolegici Marijani Mikulić, koja je u splitskoj Lori izvodila svoju monodramu "MARE #ženamajkaglumica".

Gruica Uglešić nije krila oduševljenje predstavom. "I moram vam reći da me predstava ODUŠEVILA! Pametna, zrela, životna predstava sa puno smijeha i suza. Bravo, Mare!", napisala je, pozvavši pratitelje da prate ogroman trud i veliku turneju svoje kolegice.

Dan velikih emocija

Ono što ovu objavu čini posebno značajnom jest trenutak u kojem je nastala. Naime, objavljena je četvrtog ožujka, na isti dan kada je javnosti postala dostupna cijela epizoda podcasta "Mame kod Lane", u kojoj je Ana prvi put progovorila o svojoj dugogodišnjoj borbi za drugo dijete. U dirljivom razgovoru s voditeljicom Lanom Gojak Bajlo, glumica je otkrila da su ona i suprug, poznati psihijatar Boran Uglešić, prošli kroz čak osamnaest neuspjelih postupaka potpomognute oplodnje. Njezina iskrenost o "okrutnosti prirode" i emocionalnom teretu s kojim se nosila dirnula je javnost i pružila utjehu mnogim ženama koje se suočavaju sa sličnim izazovima. Upravo ta pozadina daje poseban značaj njezinoj objavi. Unatoč emocionalnoj težini dana, pronašla je snage da se dotjera, izađe i pruži podršku prijateljici, pokazujući time iznimnu snagu i profesionalnost.