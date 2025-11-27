Dama u crvenom: Nina Badrić osvojila Mostar besprijekornom elegancijom

Omiljena glazbena diva regije ponovno je dokazala da s pravom nosi titulu ikone stila. Svojom najnovijom objavom na Instagramu, nastalom u srcu Hercegovine, ostavila je obožavatelje bez daha

Nina Badrić pozirala je u Mostaru noseći spektakularnu crvenu haljinu s prepoznatljivim, skulpturalnim detaljima koja otkriva ramena. Vrlo je vjerojatno riječ o modelu luksuznog poljskog brenda Magda Butryma. Cjelokupan look upotpunila je crvenim čarapama i efektnim srebrnim nakitom te fancy pismo torbicom. S elegantnom frizurom i dramatičnim make-upom, Nina je u ovom svečanom izdanju definitivno 'eye-candy'. Pozadina s umjetničkim motivima savršeno se uklopila u profinjeni vizualni dojam, a pjevačica je uz fotografiju stavila samo emotikon srca, puštajući da slika govori više od tisuću riječi.

Ova objava stiže u slavljeničkom tonu, s obzirom na to da je Nina samo dan ranije, 25. studenog, primila prestižnu nagradu "Music Pub Tereza" za pjevačicu godine. Čini se da joj profesionalni uspjesi itekako gode jer jednostavno blista. Pjevačica se trenutačno nalazi u intenzivnom razdoblju karijere - osim što završava novi album koji se očekuje početkom 2026. godine, priprema se i za veliki akustični koncert u zagrebačkom Lisinskom te nastup na splitskom Adventu.

Oduševljeni pratitelji nisu štedjeli komplimente u komentarima. "Gospodjetina!", "Prekrasna žena, dama", te "Lijepa, senzibilna, fascinantna" samo su neki od epiteta kojima su je obasuli. Jedan od obožavatelja najbolje je sažeo opći dojam napisavši: "Ipak bih ja to ovako opisao - POSEBNA".

Dok publika s nestrpljenjem iščekuje njezin novi singl "Moj rodni grad" i nadolazeće nastupe, Nina Badrić iz Mostara šalje jasnu poruku – spremna je za novu glazbenu eru, a pri tom izgleda bolje nego ikad.