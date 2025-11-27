Black Friday u Fashion&friends i Fashion Company trgovinama: Počeo je najuzbudljiviji shopping

30% popusta na cjelokupnu kupovinu — od 27. 11. do 1. 12. (da, i na već snižene artikle!)

Fashion&Friends concept store i Fashion Company trgovine ove godine službeno otvaraju najuzbudljiviji Black Friday do sada — u narednih pet dana stižu nevjerojatni popusti, premium brendovi i shopping prilike koje se ne propuštaju. Od 27. studenog do 1. prosinca čeka te čak 30% popusta na sve, uključujući i modele koji su već sniženi. Ovo je taj tjedan u godini kad se lovi najbolji stil — pametno, brzo i s puno modnog užitka.

Najpoželjniji svjetski brendovi — svi na popustu, svi na jednom mjestu

Fashion&Friends je adresa na kojoj se spajaju najatraktivniji globalni brendovi današnjice: urbani, drski i statement komadi iz Steve Maddena, luksuzna ženstvenost i prepoznatljivi talijanski glam Liu Jo-a, moderni premium dizajn HUGO-a, bezvremenska američka sportska elegancija Tommyja Hilfigera, minimalistička estetika i nepogrešivi denim Calvina Kleina, modni identitet koji spaja atraktivnost i funkcionalnost iz Guessa, te prepoznatljivi casual-cool stil Superdryja. Sve što definira suvremenu modu — sada je 30% povoljnije.

Vrijeme je za zimski wardrobe refresh

Jakne koje traju sezonama, čizme koje podižu svaki styling, pletiva koja griju i izgledaju odlično, torbe koje su uvijek u trendu i detalji koji donose „wow“ faktor — Black Friday u Fashion&Friendsu idealan je trenutak da napraviš pametne zimske investicije. A s popustima na baš sve kategorije, napokon možeš kupovati bez imalo grižnje savjesti.

Akcija vrijedi u svim trgovinama i online

Black Friday popusti dostupni su u svim Fashion&Friends trgovinama diljem Hrvatske te online na www.fashionandfriends.hr i putem mobilne aplikacije. Najpoželjniji komadi tradicionalno nestaju najbrže — zato požuri prije nego što se zalihe otope.

WWWFASHIONANDFRIENDS— tvoj stil, tvoja priča.

FASHION&FRIENDS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

FASHION&FRIENDS JOKER CENTAR, Put Brodrice 6

FASHION&FRIENDS CITY CENTER ONE SPLIT, Vukovarska 207

FASHION&FRIENDS MALL OF SPLIT, Josipa Jovica 93

FASHION&FRIENDS PORTANOVA OSIJEK Svilajska ul. 31a

FASHION&FRIENDS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

FASHION&FRIENDS TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

FASHION&FRIENDS MAX PULA, Ulica Stoja 14A, Pula

FASHION&FRIENDS OUTLET Designer Outlet Croatia

CALVIN KLEIN ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

CALVIN KLEIN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

TOMMY HILFIGER MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

TOMMY HILFIGER TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

GUESS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

GUESS MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

GUESS OUTLET Designer Outlet Croatia

LIU JO ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

HUGO MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

HUGO SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

STEVE MADDEN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

SUPERDRY MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93