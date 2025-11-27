Donosimo vam deset razloga zašto je odlazak u CineStar ove zime – najbolja odluka!

Dok temperature padaju, kino postaje najtoplija destinacija za sve ljubitelje filma

Zimski dani u CineStaru rezervirani su za nezaboravna filmska iskustva — od obiteljskih avantura, preko adrenalinskih akcija i moćnih povijesnih drama, pa sve do baletnih spektakala, emotivnih fantazija i napetih trilera, uz poseban završetak godine na filmskom dočeku Nove godine u Kaptol Boutique Cinema.

Prva zvijezda zimske sezone stiže pretpremijerno već 26. studenoga — „Zootropola 2”! Walt Disney Animation Studios donosi ovaj dugo očekivani nastavak Oscarom nagrađenoga hita iz 2016., koji vas vraća u živopisni, razigrani svijet Zootropole. Zečica Iva i lisac Nikola kreću u najluđu utrku svog života — kroz močvare, pustinjske dine i niz neočekivanih, urnebesnih situacija uz puno humora, akcije i iznenađenja. Kako bi avantura bila još zabavnija, film možete pogledati i u premium formatima: IMAX, ScreenX, 4DX i RealD 3D.

Zimski tempo ubrzat će akcijski film „Pun gas” smješten u ilegalni svijet podzemnih utrka. Deset najtalentiranijih vozača iz cijele Europe suočit će se u spektakularnoj utrci u kojoj pobjednik ne osvaja samo impresivnu novčanu nagradu, već i sve automobile koji sudjeluju. Film donosi eksplozivne scene, intenzivne duele i vrhunski vizualni doživljaj, a u CineStaru ga možete pogledati i u 4DX formatu za potpuno uranjanje u akciju. Oni koji žele vidjeti i Lamborghini Huracán STO razbijen tijekom snimanja filma, mogu ga vidjeti izloženog u CineStaru Zagreb.

Među naslovima koji će obilježiti kraj godine u CineStaru ističe se i „Hamnet” - filmska adaptacija svjetski hvaljenog i nagrađivanog romana autorice Maggie O’Farrell. Film donosi novu interpretaciju osobne tragedije Williama Shakespearea – gubitka 11-godišnjeg sina Hamneta. Upravo taj gubitak, vjeruje se, oblikovao je jedno od najslavnijih djela svjetske književnosti, dramu „Hamlet”.

Posjetitelje „Cinema Book Cluba” 4. prosinca očekuju pokloni partnera, a u Kaptol Boutique Cinema održat će se panel prije filma.

Posebnu blagdansku atmosferu 10. prosinca donosi baletni spektakl „Orašar – uživo” iz londonskog Royal Ballet & Opera. Raskošna produkcija donosi čaroliju, emociju i veličanstvenu scenografiju koja transformira kino u pravi kazališni doživljaj.

Istoga dana, ljubitelji rock’n’rolla ekskluzivno u IMAX-u imaju priliku pogledati „Rolling Stones – At the Max”, hvaljeni koncertni film u kojem glavne uloge imaju Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ronnie Wood i Bill Wyman. Snimljen je tijekom turneje benda Steel Wheels/Urban Jungle 1990. godine.

Film „Vječnost” vodi vas u svijet u kojem ljubav nadilazi život — i samu vječnost. Ova romantična fantazija, u kojoj glume Elizabeth Olsen, Miles Teller i Callum Turner, prati Joan koja se suočava s teškom odlukom gdje provesti vječnost: uz životnog partnera ili svoju prvu ljubav. Film je na programu od 11. prosinca, kada će biti prikazan i u sklopu CineLady večeri za žene u CineStar kinima u Zagrebu (Z Centar), Osijeku, Rijeci i Mall of Splitu.

Blagdanski film u kojem će uživati i roditelji i djeca „Božićna čarolija sjevera” u kina stiže 11. prosinca, Nadahnut bajkom Hansa Christiana Andersena - Snježna kraljica i smješten u veličanstvene krajolike Norveške, film predstavlja dirljivu priču o hrabrosti, odanosti i snazi ljubavi.

Najiščekivaniji filmski spektakl godine, „Avatar: Vatra i pepeo”, stiže pretpremijerno 17. prosinca. Treći nastavak Cameronove legendarne franšize donosi novo, dublje i emotivnije poglavlje sage o obitelji Sully te nas vodi u dosad neotkrivene, vizualno fascinantne dijelove Pandore. Uz impresivnu produkciju i trajanje od 3 sata i 17 minuta, film je dostupan i u IMAX, 4DX, ScreenX i RealD 3D formatima, gdje spektakl postaje još intenzivniji. Najbrže posjetitelje pretpremijernih CineFan projekcija očekuje i ekskluzivni poklon — plakat iz filma.

Tik pred Božić, tijekom vikenda 20. i 21. prosinca, sa svojim najmilijima pretremijerno pogledajte obiteljski hit „Spužva Bob film: Potraga za Skockanim”. Spužva Bob i ekipa iz Bikini doline kreću na dosad najveće, potpuno novo i nezaboravno filmsko putovanje…

Krajem prosinca ne propustite novi triler „Kućna pomoćnica”, sa Sydney Sweeney i Amandom Seyfried u glavnim ulogama, pod redateljskom palicom Paula Feiga. Priča prati mladu ženu koja prihvaća posao kod imućnog para. U početku sve izgleda kao savršena prilika za novi početak, ali ubrzo shvaća da je stvarnost mračna i opasna - obiteljske tajne koje su puno dublje nego što je mogla zamisliti. Film je snimljen prema globalnom fenomenu „The Housemaid”, međunarodnom bestseleru New York Timesa prodanom u više od milijun primjeraka, a kreće s redovnim prikazivanjem 25. prosinca.

Za završetak ove bogate zimske sezone, Kaptol Boutique Cinema priprema i, sada već tradicionalni, „Filmski doček Nove godine” — posebno izdanje oblikovano za one koji kraj godine žele provesti u profinjenom, filmskom ugođaju. Uz večer ispunjenu pomno odabranim naslovima, DJ-setom, večerom, neograničenim pićem i grickalicama te pjenušcem u ponoć, ovo ekskluzivno događanje donosi jedinstven spoj filma i blagdanske elegancije.

I dok veliko platno doista nudi nezaboravna rješenja za sve generacije, mnogi se pitaju što pokloniti najdražima ili poslovnim partnerima, odgovor se skriva u CineStar poklon karticama ili privatnim projekcijama filmskih naslova.

Zaokružite još jednu impresivnu filmsku godinu uz čaroliju velikog platna i najnovije filmske naslove u distribuciji Blitza, s ljudima koji dijele istu ljubav kao i vi, a cjelokupni program pogledajte online.