Nicole Kidman, Penélope Cruz i Dua Lipa zvijezde su Chanelove revije u Parizu

27. siječnja 2026.

Najnovija Chanelova revija tijekom Tjedna visoke mode u Parizu bila je pravi spektakl, jer je modna pista postala pozornica za neka od najvećih imena u modi i zabavi. Nicole Kidman, Penélope Cruz i Dua Lipa bile su prisutne, svaka donoseći svoj jedinstveni stil i zvjezdanu moć na događanje.

Nicole Kidman, utjelovljenje elegancije, očarala je publiku sofisticiranom, ali odvažnom Chanelovom haljinom, pokazujući bezvremenski šarm dizajna. Penélope Cruz, poznata po svojoj besprijekornoj ljepoti i šarmu, odabrala je klasičniji look, izbijajući dozu staroholivudske glamuroznosti koja je savršeno odgovarala luksuznim kreacijama iz kolekcije. S druge strane, Dua Lipa, koja i dalje vlada modnom scenom, donijela je svoj odvažni energični duh na reviju s modernim i oštrim twistom, ponovo potvrđujući zašto je jedna od najpoznatijih zvijezda trenutka.

Ovaj događaj slavio je kreativnost i majstorski rad, a ikonični brend Chanel ostavio je snažan dojam na sve prisutne. Uz ovako impresivan sastav zvijezda i zadivljujuće modne kreacije, revija je još jednom potvrdila Pariz kao srce visoke mode.

