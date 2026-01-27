Kamo za Valentinovo? Destinacije u Zagrebu i okolici idealne za romantičan vikend

Ako tražite ideju kako provesti Valentinovo bez previše dugih putovanja, Zagreb i njegova okolica nude pregršt romantičnih lokacija za bijeg u dvoje. Od šetnji starogradskim ulicama i večera uz svijeće do wellness odmora i izleta u prirodu, mogućnosti su brojne za stvaranje posebnih trenutaka

Dan zaljubljenih 2026. godine pada na subotu, pružajući savršenu priliku da se slavlje ljubavi pretvori u nezaboravan vikend bijeg. Umjesto klasične večere i cvijeća, zašto ne biste voljenu osobu iznenadili kratkim vikend putovanjem koje će stvoriti uspomene za cijeli život? Od raskošnih dvoraca Hrvatskog zagorja i opuštajućih termalnih oaza, preko zimskih čarolija Plitvičkih jezera i romantičnih bisera Istre i Kvarnera, pa sve do alpskih idila susjedne Slovenije, donosimo prijedloge za romantični odmor diljem Hrvatske i okolice.

Pexels

Urbana romantika u srcu Zagreba

Iako mnogi za Valentinovo traže bijeg iz grada, Zagreb nudi pregršt jedinstvenih doživljaja koji spajaju klasičnu eleganciju i moderna iskustva. Za parove željne pogleda koji oduzima dah, posebna ponuda za vožnju sljemenskom žičarom u prigodno uređenim gondolama uz čašu pjenušca nudi savršenu kulisu za romantične trenutke. Nakon spuštanja s Medvednice, večer se može nastaviti u nekom od vrhunskih restorana. Dubravkin put, smješten u miru Tuškanca, nudi intimnu atmosferu i besprijekornu mediteransku kuhinju, dok legendarni Zinfandel’s u hotelu Esplanade priprema gala večere koje predstavljaju vrhunac gastronomskog luksuza. Za one sklonije slatkim iskustvima, posjet Muzeju čokolade nudi interaktivno putovanje kroz povijest ove omiljene poslastice, uz degustacije koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca.

Bajkovita okolica: Dvorci i termalni izvori

Samo kratka vožnja automobilom izvan gradske vreve vodi vas u svijet kao iz slikovnice, gdje povijest i priroda stvaraju savršeni romantični ugođaj.

Dvorac Trakošćan: Vikend izvan vremena

Jedan od najljepših i najromantičnijih dvoraca u Hrvatskoj, Trakošćan, idealno je odredište za parove koji žele doživjeti dašak plemićke prošlosti. Za vikend Valentinova hotel Trakošćan priprema posebne pakete koji uključuju svečanu večeru uz živu glazbu, neograničeno korištenje wellness centra s bazenima, saunama i jacuzzijem te poklone iznenađenja u sobama. Šetnja oko zaleđenog jezera s pogledom na dvorac prizor je koji se pamti, a ugodna atmosfera hotelskog kompleksa jamči potpuno opuštanje i bijeg od svakodnevice. S obzirom na veliku potražnju, preporučuje se rezervirati smještaj nekoliko tjedana unaprijed.

Unsplash

Terme Tuhelj: Umjetnost opuštanja u dvoje

Za parove kojima je opuštanje prioritet, Terme Tuhelj predstavljaju modernu oazu mira. Smještene u srcu Zagorja, udaljene tek četrdesetak minuta od Zagreba, nude jedinstveni "Art & Spa" koncept. Dan možete provesti u Svijetu sauna, gdje vas očekuju parne i finske saune obogaćene posebnim programima, ili se prepustiti blagodatima termalne vode u brojnim unutarnjim i vanjskim bazenima. Posebno iskustvo je noćno kupanje petkom i subotom, a za potpunu regeneraciju tu su masaže i tretmani za dvoje koji će osnažiti tijelo i duh.

Biseri Jadrana i zimska čarolija parkova

Za one koji romantiku zamišljaju uz šum valova ili u tišini prirode, Hrvatska nudi destinacije koje oduzimaju dah.

Opatija: Kraljica Kvarnera

Elegantna "Kraljica Jadrana", Opatija se u veljači pretvara u pozornicu za zaljubljene. Šetnja slavnim Lungomareom uz šum valova, večera u nekom od vrhunskih restorana te opuštanje u wellness centrima luksuznih hotela čine je idealnim romantičnim utočištem. Grad je poznat po posebnim programima za Valentinovo, koji često uključuju koncerte i prigodno uređene parkove, stvarajući nezaboravnu atmosferu.

Unsplash

Rovinj: Istarska romantika na svakom koraku

Sa svojim šarenim kućama stisnutim uz more i uskim kamenim uličicama, Rovinj je slika i prilika mediteranske romantike. Izgubite se u starogradskoj jezgri, popnite se do crkve sv. Eufemije za pogled koji oduzima dah, a dan završite večerom uz zalazak sunca u restoranu smještenom na samim stijenama. Za dašak luksuza, brojni butik i heritage hoteli nude ekskluzivne pakete za parove.

Unsplash

Plitvička jezera: Zimska bajka za dvoje

Ako sanjate o bijegu u zimsku idilu, Plitvička jezera su nepogrešiv izbor. Šetnja drvenim stazama uz zaleđene slapove i tirkizna jezera prizor je koji ostavlja bez daha i pruža osjećaj mira i povezanosti. Hoteli unutar parka nude posebne valentinovske pakete koji uključuju ulaznice, romantične večere u restoranu Lička kuća i opuštanje u wellnessu, zaokružujući doživljaj prave zimske bajke.

Preko granice: Alpski biseri Slovenije

Blizina Slovenije otvara vrata nekim od najromantičnijih europskih destinacija, savršenih za vikend izlet.

Bled: Ikona slovenske romantike

Jezero Bled sa svojim otočićem i crkvom, nad kojim bdije srednjovjekovni dvorac, prizor je koji opravdano slovi kao simbol romantike. Vožnja tradicionalnim čamcem do otoka i zvonjava zvona za ispunjenje želja nezaobilazan su ritual za zaljubljene. Mnogi hoteli uz jezero, poput Bled Rose Hotela, nude jedinstvena iskustva kao što je "Love in Magic Bubble", privatna večera u prozirnoj kupoli pod zvjezdanim nebom. Nakon šetnje uz jezero, obavezno se zasladite originalnom 'blejskom' kremšnitom.

Pexels

Dvorac Otočec: Ekskluzivni bijeg na otok

Za one koji traže vrhunski luksuz i potpunu privatnost, dvorac Otočec je skriveni dragulj. Kao jedini vodeni dvorac u Sloveniji, smješten je na otočiću usred rijeke Krke, a članstvo u prestižnom udruženju Relais & Châteaux jamči najvišu razinu usluge. Okružen raskošnim parkom, ovaj dvorac koji je pretvoren u hotel nudi mir, tišinu i ekskluzivnost, što ga čini idealnim mjestom za parove koji žele proslaviti svoju ljubav daleko od očiju javnosti.

Bilo da se odlučite za gradsku vrevu, povijesne dvorce, romantičnu obalu, zimsku idilu nacionalnog parka ili prirodne ljepote susjedne države, najvažnije je posvetiti vrijeme jedno drugome. Budući da Dan zaljubljenih pada na subotu, kapaciteti na popularnim lokacijama brzo će se popuniti, stoga isplanirajte svoj romantični vikend na vrijeme i stvorite uspomene koje će vas grijati cijele godine.