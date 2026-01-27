Na špicu u paru: Kad klasika i urbani casual baš dobro funkcioniraju skupa

Na zagrebačkoj špici rijetko se vidi par koji tako skladno spaja klasičnu eleganciju i urbani casual stil. Ovaj duo dokazuje da minimalistički komadi, uz samo jedan neočekivani detalj, mogu stvoriti outfit koji je istovremeno chic i potpuno nosiv

Maldi par koji je prošetao središtem Zagreba pokazuje kako klasična elegancija i urbani casual mogu funkcionirati savršeno usklađeno. Privlačili su poglede prolaznika baš zato što su, s modne strane, izgledali kao zanimljiv spoj stilova koji vizualno funkcionira neočekivano dobro. Fotografije sa zagrebačke špice je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ona: minimalizam s karakterom

Njezin outfit oslanja se na bezvremenske komade: dugi tamni kaput ravnog kroja, crna baza i opuštene hlače stvaraju čistu, nenametljivu siluetu. Dašak luksuza njezinom stylingu definitivno daje Louis Vuitton torbica, u klasičnom smeđem Monogram Canvas uzorku. No pravi modni 'twist' dolazi na nogama - udobne smeđe sherpa čizme s crvenim žnirancima razbijaju ozbiljnost outfita i daju mu mladenački, street-style moment. Opuštena frizura i mala torbica diskretno zaokružuju look koji je istovremeno praktičan i jako chic.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

On: urbana klasika s retro notom

Muški dio stylinga ide u smjeru moderne klasike. Karirani kaput dvorednog kopčanja u kombinaciji s crnom dolčevitom djeluje sofisticirano, gotovo pariški, dok kapa i kožne rukavice dodaju retro šarm. Uske crne hlače i elegantne čizme od crne glatke kože vizualno izdužuju figuru i potvrđuju da je riječ o promišljenom, ali nenametljivom stilu.

Zajedno, njih dvoje izgledaju kao modno usklađen duo koji razumije pravilo manje je više. Ovo je primjer kako se klasika može nositi suvremeno, bez pretencioznosti i bez praćenja kratkotrajnih trendova. Upravo takvi outfiti najčešće osvajaju zagrebačku špicu - nenametljivo, ali s puno stila.