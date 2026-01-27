403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI DAN

Horoskop za srijedu: Strijelci trebaju manje jesti, jarčevi moraju biti taktični na poslu

Žena.hr
27. siječnja 2026.
Horoskop za srijedu: Strijelci trebaju manje jesti, jarčevi moraju biti taktični na poslu
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Vaši ideali postavljeni su visoko, ali vi ste ih spremni slijediti, bez obzira kamo vas oni doveli. POSAO: Ne pokušavajte ostvariti svoje ambicije pod svaku cijenu, jer će biti još boljih prilika za to. Radite ono što je zadano. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite realniji.

Bik

LJUBAV: Nema zime za vaše osobne odnose, ali danas ćete se jednostavno ulijeniti. Partner će morati potegnuti sam i isprovocirati nježnosti. POSAO: I danas ste rastrgani između više opcija. Pokušajte se usredotočiti na svoj dio posla i ne pitajte previše za druge. ZDRAVLJE&SAVJET: Tjelesno ste odlično.

Blizanci

LJUBAV: Vaš ljubavni život i danas se razvija dobro uz uvjet da ne govorite pod svaku cijenu. POSAO: Bit ćete fokusirati na tajne u poslu. Kako ste okrenuti drugima, postoji opasnost da se izlanete u nezgodan čas. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte sa slatkim.

Rak

LJUBAV: Morat ćete se malo pozabaviti svojom obitelji, a to će vas potaknuti da bolje sagledate svoju vezu. POSAO: Možda će vam se činiti da vas provociraju, ali zapravo vas žele bolje pokrenuti. Pokažite svoje ambicije. ZDRAVLJE&SAVJET: Nitko na svijetu nije otok.

Lav

LJUBAV: Uz pomoć prijatelja vi ćete lako prebroditi sve ljubavne sumnje ili dvojbe. Povjeravate se. POSAO: Uspjet ćete se nametnuti na diskretan način. Vaše ideje bit će ozbiljno uzete u razmatranje. ZDRAVLJE&SAVJET: Pobjeđujete nemir u sebi.

Djevica

LJUBAV: Ohrabreni prethodnim danima, vi ćete danas pokazati maksimalnu ljubaznost u privatnim odnosima. POSAO: Dobro ćete komunicirati sa svojim suradnicima. Neki će vam povjeriti svoje brige ili nezadovoljstvo poslom. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na zraku.

Vaga

LJUBAV: Imat ćete snažan osjećaj sigurnosti i povjerenja u voljenu osobu. Činit će vam se da ovaj put sve može potrajati. POSAO: Bavit ćete se tajnama ili onim područjem rada koje nije opipljivo. Neki se zanimaju za alternativu. ZDRAVLJE&SAVJET: Raste vaš apetit.

Škorpion

LJUBAV: Naći ćete u sebi dovoljno snage i optimizma da nadvladate ovu prazninu koja vas muči već neko vrijeme. POSAO: Na poslu se neće događati ništa posebno novo. Vaša znanja doći će do izražaja čak i u malim stvarima. ZDRAVLJE&SAVJET: Više se krećite.

Strijelac

LJUBAV: Vaše društvo i danas će vam biti sklono, pa ćete većinu slobodnog vremena radije provesti s prijateljem, nego s partnerom. POSAO: Priznat će vaša zasluge u jednom poslu. Bit će vam drago zbog toga. Neki dobivaju protekcije. ZDRAVLJE&SAVJET: Više se krećite, manje jedite.

Jarac

LJUBAV: Znate da se malim koracima prelazi ista udaljenost kao i velikim. Skromnost u očekivanjima i ljubaznost učinit će dobro. POSAO: Vaši poslovni suradnici imat će zamisli koje nisu stabilne. Brzo ćete to prepoznati i taktično preusmjeriti stvari. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se svojih ciljeva.

Vodenjak

LJUBAV: Danas ćete osmisliti ugodan zajednički izlazak ili ćete voljenoj osobi priuštiti posebna zadovoljstva. POSAO: Mogli biste se upustiti u posao koji obećava krupniju financijsku dobit. Još malo istražujete oko toga. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Ribe

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima danas ćete se oslanjati na svoje ideale. Tražit ćete možda i nemoguće, ali nešto ćete postići. POSAO: Netko tko ima jak glas iritirat će vas na radnom mjestu, ali zanemarite to. Vaši rezultati su sve bolji. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravi ste i imate snage.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Pročitajte još o:
Horoskop SrijedaDnevni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI DAN
Horoskop za srijedu: Strijelci trebaju manje jesti, jarčevi moraju biti taktični na poslu