Horoskop za srijedu: Strijelci trebaju manje jesti, jarčevi moraju biti taktični na poslu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Vaši ideali postavljeni su visoko, ali vi ste ih spremni slijediti, bez obzira kamo vas oni doveli. POSAO: Ne pokušavajte ostvariti svoje ambicije pod svaku cijenu, jer će biti još boljih prilika za to. Radite ono što je zadano. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite realniji.

Bik

LJUBAV: Nema zime za vaše osobne odnose, ali danas ćete se jednostavno ulijeniti. Partner će morati potegnuti sam i isprovocirati nježnosti. POSAO: I danas ste rastrgani između više opcija. Pokušajte se usredotočiti na svoj dio posla i ne pitajte previše za druge. ZDRAVLJE&SAVJET: Tjelesno ste odlično.

Blizanci

LJUBAV: Vaš ljubavni život i danas se razvija dobro uz uvjet da ne govorite pod svaku cijenu. POSAO: Bit ćete fokusirati na tajne u poslu. Kako ste okrenuti drugima, postoji opasnost da se izlanete u nezgodan čas. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte sa slatkim.

Rak

LJUBAV: Morat ćete se malo pozabaviti svojom obitelji, a to će vas potaknuti da bolje sagledate svoju vezu. POSAO: Možda će vam se činiti da vas provociraju, ali zapravo vas žele bolje pokrenuti. Pokažite svoje ambicije. ZDRAVLJE&SAVJET: Nitko na svijetu nije otok.

Lav

LJUBAV: Uz pomoć prijatelja vi ćete lako prebroditi sve ljubavne sumnje ili dvojbe. Povjeravate se. POSAO: Uspjet ćete se nametnuti na diskretan način. Vaše ideje bit će ozbiljno uzete u razmatranje. ZDRAVLJE&SAVJET: Pobjeđujete nemir u sebi.

Djevica

LJUBAV: Ohrabreni prethodnim danima, vi ćete danas pokazati maksimalnu ljubaznost u privatnim odnosima. POSAO: Dobro ćete komunicirati sa svojim suradnicima. Neki će vam povjeriti svoje brige ili nezadovoljstvo poslom. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na zraku.

Vaga

LJUBAV: Imat ćete snažan osjećaj sigurnosti i povjerenja u voljenu osobu. Činit će vam se da ovaj put sve može potrajati. POSAO: Bavit ćete se tajnama ili onim područjem rada koje nije opipljivo. Neki se zanimaju za alternativu. ZDRAVLJE&SAVJET: Raste vaš apetit.

Škorpion

LJUBAV: Naći ćete u sebi dovoljno snage i optimizma da nadvladate ovu prazninu koja vas muči već neko vrijeme. POSAO: Na poslu se neće događati ništa posebno novo. Vaša znanja doći će do izražaja čak i u malim stvarima. ZDRAVLJE&SAVJET: Više se krećite.

Strijelac

LJUBAV: Vaše društvo i danas će vam biti sklono, pa ćete većinu slobodnog vremena radije provesti s prijateljem, nego s partnerom. POSAO: Priznat će vaša zasluge u jednom poslu. Bit će vam drago zbog toga. Neki dobivaju protekcije. ZDRAVLJE&SAVJET: Više se krećite, manje jedite.

Jarac

LJUBAV: Znate da se malim koracima prelazi ista udaljenost kao i velikim. Skromnost u očekivanjima i ljubaznost učinit će dobro. POSAO: Vaši poslovni suradnici imat će zamisli koje nisu stabilne. Brzo ćete to prepoznati i taktično preusmjeriti stvari. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se svojih ciljeva.

Vodenjak

LJUBAV: Danas ćete osmisliti ugodan zajednički izlazak ili ćete voljenoj osobi priuštiti posebna zadovoljstva. POSAO: Mogli biste se upustiti u posao koji obećava krupniju financijsku dobit. Još malo istražujete oko toga. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Ribe

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima danas ćete se oslanjati na svoje ideale. Tražit ćete možda i nemoguće, ali nešto ćete postići. POSAO: Netko tko ima jak glas iritirat će vas na radnom mjestu, ali zanemarite to. Vaši rezultati su sve bolji. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravi ste i imate snage.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn