Neočekivani hit na špici: Suknja koja nikako nije mogla ostati neprimijećena

Zanimljiv outfit dame koja je prošetala centrom pokazuje da moda ne mora slijediti trendove da bi ostavila snažan dojam. Crvena karirana suknja u kombinaciji s profinjenim detaljima stvara look koji spaja punk, romantiku i gradsku nonšalanciju

Na zagrebačkoj špici prošle subote pojavio se styling koji je zapeo za oko našem fotografu jer savršeno balansira između vintage romantike i suvremene gradske nonšalancije. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

U fokusu outfita je crvena karirana suknja asimetričnog kroja, komad koji priziva britanski punk senzibilitet, ali i bezvremensku eleganciju škotskog tartana.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

No, ovdje nema buntovništva radi efekta - suknja je stilizirana s profinjenom lakoćom, uz crnu, teksturiranu jaknu koja cijelom outfitu daje strukturu i dozu klasične sofisticiranosti. Krzneni detalji na rukavima i voluminozna krznena kapa u svijetloj nijansi donose dašak stare europske elegancije.

Crvena dolčevita diskretno proviruje ispod jakne i veže cijelu priču u koherentnu paletu, dok crne tajice i robusne čizme prizemljuju styling i čine ga nosivim za gradske ulice - čak i po kišnom, sivom zagrebačkom danu. Velika crna torba dodatno naglašava praktičnost, ali i potvrđuje da je riječ o outfitu žene koja zna što želi i ne odriče se stila zbog komfora.

Ovo je primjer kako se moda na špici ne mora oslanjati na brze trendove. Umjesto toga, ona slavi osobni izraz, promišljeno kombiniranje tekstura i boja te hrabrost da se nosi ono što ima karakter. U vremenu kada minimalizam često dominira, ovaj styling podsjeća da maksimalizam, kada je dobro odmjeren, zapravo nikada ne izlazi iz mode.