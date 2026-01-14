Još nije kasno: Ovo su Zara komadi sa sniženja koje se isplati uloviti

Zara i u završnom krugu popusta nudi niz odličnih komada, od jakni i kaputa do haljina, a mnogi od njih dostupni su po cijenama nižim od 20 eura. Upravo sada idealan je trenutak za osvježavanje garderobe uz pametno odabrane komade koji će se nositi i izvan aktualne sezone

Sezona sniženja polako se bliži kraju, no i dalje se mogu pronaći brojni sjajni komadu za zimu, ali i nadolazeće toplije dane. Mnogi brendovi ulaze u završni krug popusta, ali to ne znači da su dobre prilike nestale – naprotiv. Upravo sada možeš pronaći kvalitetne, nosive i trendi komade po jako povoljnim cijenama, a Zara se ponovno istaknula kao jedno od najzahvalnijih mjesta za pametnu kupnju.

U aktualnoj ponudi ističu se komadi koji su dovoljno klasični da ćeš ih nositi godinama, ali i dovoljno trendi da osvježe garderobu bez velikog ulaganja. Jakne i kaputi sniženih cijena odličan su izbor za prijelazno razdoblje i iduće sezone, posebno modeli čistih linija i neutralnih boja koji se lako kombiniraju. Haljine su još jedan adut - od jednostavnih dnevnih modela do elegantnijih krojeva koje možeš nositi i u poslovnim i u večernjim prilikama.

Posebno veseli činjenica da se mnogi komadi mogu uloviti za manje od 20 eura, što ovo razdoblje čini idealnim za strateško osvježavanje ormara. Umjesto impulzivne kupnje, sada se isplati fokusirati na svestrane komade koji će funkcionirati u više kombinacija i sezona. Kvalitetni basic modeli, ali i statement komadi, trenutačno su povoljniji nego inače, što sniženja čini savršenom prilikom za promišljenu kupnju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zaključno, iako se popusti bliže kraju, Zara i dalje nudi niz sjajnih ulova koji će se lako uklopiti u svaki ormar. Ako si još razmišljala vrijedi li zaviriti u ponudu - odgovor je definitivno da.

Neke od naših favorita koje još uvijek stigneš uloviti na sniženju u Zari donosimo u nastavku.

Zara, jakna - 25,99 €

Zara, košulja - 19,99 €

Zara, hlače - 11,99 €

Zara, traperice - 11,99 €

Zara, košulja - 11,99 €

Zara, haljina - 15,99 €

Zara, kardigan - 19,99 €

Zara, jakna - 49,99 €

Zara, kaput - 29,99 €

Zara, haljina - 15,99 €

Zara, hlače - 7,99 €

Zara, tenisice - 9,99 €

Zara, suknja - 9,99 €

Zara, cipele - 9,99 €

Zara, hlače - 15,99 €

Zara, čizme - 59,99 €

Zara, torba - 15,99 €

Zara, jakna - 29,99 €

Zara, haljina - 19,99 €