Navijaj sa stilom: Modni detalji za Svjetsko prvenstvo koji izgledaju chic

Za sve ljubitelje nogometa, ali i one koji prvenstvo prate zbog atmosfere, druženja i navijanja, donosimo najvažnije informacije te savjete za navijački styling

Svjetsko prvenstvo u nogometu nije samo vrijeme za utakmice, navijanje i druženje – to je i savršena prilika da se poigrate stilom. Nekada su se navijačke kombinacije svodile na dres i šal, no danas sportski detalji postaju dio svakodnevne mode. Uz nekoliko pažljivo odabranih komada možete pokazati podršku reprezentaciji, a istovremeno izgledati moderno i sređeno.

Dobra vijest je da ne morate od glave do pete biti u navijačkim bojama. Dovoljno je dodati nekoliko detalja koji će dati sportski štih, a uklopiti se u vaš osobni stil.

Suptilni detalji koji čine razliku

Ako volite nenametljiv izgled, birajte male dodatke. Marama u bojama reprezentacije, narukvica, naušnice, torbica ili lak za nokte mogu biti sasvim dovoljan detalj koji će pokazati navijački duh.

Bijela košulja, traperice i tenisice uz mali sportski dodatak mogu izgledati odlično za gledanje utakmice s prijateljima. Ključ je u kombiniranju – jedan upečatljiv detalj često izgleda bolje nego cijeli outfit u istom tonu.

Dres nije samo za tribine

Sportski dresovi već dugo nisu rezervirani samo za stadione. Mogu se nositi uz široke traperice, kratke hlače ili čak preko obične bijele majice za opušteni ljetni izgled.

Ako želite ženstveniju kombinaciju, pokušajte spojiti sportski komad s elegantnijim detaljima – primjerice dres uz zlatni nakit, sunčane naočale ili modernu torbu.

Udobnost je najvažnija

Gledanje utakmice često znači nekoliko sati sjedenja, druženja i emocija, pa je udobnost jednako važna kao i izgled. Birajte prozračne materijale poput pamuka i lana, lagane komade i obuću u kojoj možete izdržati cijelu večer navijanja.

Oversized majice, široke hlače i udobne tenisice savršen su izbor za kućne zabave ili izlazak u kafić.

Ideje za navijački beauty detalj

Za one koji vole malo više eksperimentirati, Svjetsko prvenstvo može biti prilika za zabavu. Nokti u bojama reprezentacije, jednostavan make-up detalj ili šarena ukosnica mogu osvježiti cijeli izgled.

Nema pravila – važno je da se osjećate dobro i da detalji odgovaraju vašem stilu.

Najvažnije informacije o Svjetskom prvenstvu

Svjetsko prvenstvo 2026. održat će se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a bit će posebno jer prvi put sudjeluje čak 48 reprezentacija. Turnir počinje 11. lipnja, a veliko finale igra se 19. srpnja 2026. godine.

Hrvatska reprezentacija nalazi se u skupini L, zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom.

Kada Hrvatska igra na Svjetskom prvenstvu?

Engleska – Hrvatska, 17. lipnja 2026., Dallas, SAD

Panama – Hrvatska, 23. lipnja 2026., Toronto, Kanada

Hrvatska – Gana, 27. lipnja 2026., Philadelphia, SAD