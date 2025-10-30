Naomi Watts u top odijelu sezone: Slavna plavuša potvrdila - smeđa je nova crna



Hollywoodska glumica Naomi Watts još jednom je dokazala da je sinonim za eleganciju i sofisticiran stil. Odabrala je odijelo koje bi lako moglo postati najpoželjnije odijelo sezone

Zvijezda poznata po svom besprijekornom modnom ukusu pojavila se na setu emisije "Good Morning America" u New Yorku, noseći smeđe odijelo koje je izazvalo oduševljenje modnih znalaca i njenih obožavatelja.

Profimedia

Naomi je odabrala strukirano odijelo s tankim pojasom, u zanimljivoj nijansi smeđe boje, koje savršeno naglašava njenu figuru i prirodnu gracioznost. Kombinacija klasičnog kroja i suvremenih linija pokazuje da 57-godišnja glumica savršeno balansira između bezvremenske elegancije i aktualnih trendova.

Profimedia

Look je upotpunila smeđim šic cipelama, jednostavnom crnom dolčevitom i tamnim sunčanim naočalama, dok su prirodan makeup i ležerno oblikovana, lagano valovita kosa dali čitavom izgledu dozu lakoće i profinjenosti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Glumica je inače poznata i po svom nepogrešivom odabiru torbi - ovog puta to je bila crna kožna Mulberry torbica s ručkom. Ovaj model, čija je maloprodajna cijena 1.650 dolara, inspiriran je originalnom verzijom iz 2004. godine, a redizajnirana torbica zadržava sve prepoznatljive detalje originala, uključujući prednje džepove i efektne metalne kopče.

Profimedia

Watts je također poznata i po svom minimalističkom pristupu modi — često bira komade koji odišu kvalitetom i nosivošću, a ne prolaznim trendovima. Upravo zato svaki njen izlazak u javnost postaje inspiracija ženama koje žele izgledati elegantno, ali bez previše uloženog truda.

Smeđa boja, koja je ove sezone apsolutni hit, savršeno pristaje njenom toplom tenu i plavoj kosi, dok cijeli outfit odiše samopouzdanjem i jednostavnošću. Ono što Naomi čini posebnom nije samo njena sposobnost da nosi trendove — već da ih stvara.