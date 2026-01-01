403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI DAN

Horoskop za petak: Ovnovi su nervozni, bikovi trebaju slušati ljude oko sebe,

Žena.hr
1. siječnja 2026.
Horoskop za petak: Ovnovi su nervozni, bikovi trebaju slušati ljude oko sebe,
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Moguće je da odete na jedno mjesto na koje ne izlazite često i da se lijepo provedete. Samo ništa ne forsirajte. POSAO: Proširit ćete poslovne kontakte, ali u samom izražavanju još uvijek ste zbrkani. Zato pustite druge neka pričaju više nego vi. ZDRAVLJE&SAVJET: Nervoze.

Bik

LJUBAV: Sve kritike i probleme koje imate s drugom stranom danas ćete uspješno riješiti spontanim razgovorom bez pritiska. POSAO: Vaš cilj nije sasvim jasan, pa će vas drugi pitati o njemu. Nemojte im zamjeriti ako za vas nemaju strpljenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte ljude oko sebe.

Blizanci

LJUBAV: Možda ćete se čuditi kako vam dobro ide u ljubavi. Jedino pazite da ne pričate tamo gdje ne treba. POSAO: Vaša energije bit će zarazna za okolinu. Mnogima ćete biti pravi poticaj jer ste konstruktivni i predani poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Ponekad treba i predahnuti.

Rak

LJUBAV: Razmišljat ćete o onom što ste dosad postigli u privatnom životu. Analizirat ćete svoje postupke. POSAO: Trud koji ste dosad uložili donio je stabilne temelje za razvoj posla. Nastavljate graditi započeto. ZDRAVLJE&SAVJET: Prepreke se tope same od sebe.

Lav

LJUBAV: Čak i ako niste presretni u osobnom životu, danas ćete naći ravnotežu uz pomoć vama bliskih ljudi i prijatelja. POSAO: Moguće je da ćete dobiti zasluženo priznanje ili će se jasno pokazati rezultati vašeg prethodnog rada. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve ćete pobijediti.

Djevica

LJUBAV: Bolje ćete se osjećati u širem krugu ljudi nego u paru. Zato se povežite s društvom i ne pitajte previše. POSAO: Ni danas ne bi trebale izostati pohvale za vaš rad. Mnogima ćete biti pravi primjer uzornog djelatnika. ZDRAVLJE&SAVJET: Otpustite ljubavne brige.

Vaga

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati ako se s voljenom osobom zavučete u kuću. Tu ćete se predati jedno drugome. POSAO: Izgledno je rješenje jednog problema povezanog s nekretninama ili vašim domom. Posao ćete odraditi uobičajeno. ZDRAVLJE&SAVJET: Dozirajte jelo i piće.

Škorpion

LJUBAV: Neki će uživati u tajanstvenim pogledima i graditi mali flert. Drugi će se voditi intuicijom i maštom u ljubavnim pitanjima. POSAO: Danas će biti potrebno odraditi jedan sitniji zaostali posao koji je čekao. Bit će to mala inventura. ZDRAVLJE&SAVJET: Pijte više tekućine.

Strijelac

LJUBAV: Izgledno je pretjerivanje ili samohvala u odnosima s drugima. Nekom će to možda biti simpatično, a nekom ići na živce. POSAO: Vaši šefovi spremni su izaći vam u susret unatoč tome što to možda i nije pravedno. Cijenite njihov stav. ZDRAVLJE&SAVJET: Pretjerivanja u konzumacijama.

Jarac

LJUBAV: Vjerojatne su lovačke priče o vašem ljubavnom životu kojim ćete nastojati impresionirati drugu stranu. POSAO: Ako pred vas postavljaju veće i zahtjevnije zadaće, onda biste ih trebali i opravdati ozbiljnijim zalaganjem. ZDRAVLJE&SAVJET: Odrastite.

Vodenjak

LJUBAV: Vaša ljubavna renesansa nastavit će se i danas i to još jače, bolje i sretnije. Sve vrata su vam otvorena. POSAO: Mogao bi se dogoditi onaj čudesni "klik" kojim sve stvari dolaze na svoje mjesto. Veselite se. ZDRAVLJE&SAVJET: Danas su planete na vašoj strani.

Ribe

LJUBAV: Naći ćete način da se približite osobi do koje vam je stalo, ali još nećete doživjeti ono ispunjenje kojem težite. POSAO: Pred vama je povoljna financijska prilika o kojoj ste nekad sanjali. Sad je na vama je da pametno iskoristite. ZDRAVLJE&SAVJET: Kad jedete i gutate, činite to polako.

Pročitajte još o:
Horoskop PetakDnevni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI DAN
Horoskop za petak: Ovnovi su nervozni, bikovi trebaju slušati ljude oko sebe,