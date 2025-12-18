Najljepše zimske haljine koje nosimo uz čizme i debele najlonke

Haljine su savršen modni izbor i tijekom zimskih mjeseci, a uz čizme, debele najlonke ili tajice lako postaju dio svakodnevnih i svečanih kombinacija. Ove sezone trendovi su raznoliki, a high street ponuda donosi sve – od praktičnih modela za svaki dan i cozy pletenih haljina, do elegantnih baršunastih komada idealnih za blagdanske prilike

Haljine nisu rezervirane samo za toplije dane – uz prave modne komade, one su itekako nosive i tijekom zime. Kombinacija haljine s čizmama, debelim najlonkama ili tajicama te toplim kaputom omogućuje da i u hladnijim mjesecima zadržiš ženstven i elegantan stil, bez odricanja od udobnosti. Ove sezone trendovi su izrazito raznoliki, a high street ponuda nudi pregršt modela koji odgovaraju različitim prilikama, od svakodnevnih do svečanih blagdanskih trenutaka.

Za dnevne obaveze i ležernije prilike najčešći izbor su haljine ravnog kroja ili blago A-siluete, koje se lako kombiniraju s ravnim ili niskim čizmama. Posebno su popularni modeli od debljih materijala, poput pamuka ili pletiva, koji pružaju dodatnu toplinu i praktičnost. Košulja-haljine i haljine na preklop ostaju bezvremenski klasici jer se lako prilagođavaju različitim stilovima, a uz remen mogu dodatno naglasiti siluetu. Takvi modeli idealni su za posao, kavu u gradu ili neformalna druženja, jer spajaju urednost i opuštenost.

Mango

Kada temperature padnu, u prvi plan dolaze cozy pletene haljine koje su i ove zime trendi. Nošene uz visoke čizme ili gležnjače, djeluju moderno i vrlo chic, a pritom su iznimno ugodne za nošenje. Za večernje izlaske i svečanije prilike, osobito tijekom blagdana, ističu se elegantne haljine od baršuna i sličnih luksuznih materijala. Takvi modeli donose dozu glamura i profinjenosti, a najbolje funkcioniraju uz jednostavne dodatke i klasičan kaput.

Zimske haljine ove sezone nude bezbroj mogućnosti stiliziranja, bez obzira tražiš li praktičan svakodnevni komad ili statement model za posebne prilike. Upravo zato smo izdvojili naše favorite iz aktualne ponude – modele koji se ističu krojem, materijalima i nosivošću te će bez problema pronaći mjesto u svakoj zimskoj garderobi.

Arket - 119 €

H&M - 29,99 €

H&M - 39,99 €

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

H&M - 29,99 €

H&M - 44,99 €

H&M - 34,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 29,99 €

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €