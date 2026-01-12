Blagdansko darivanje na Žena.hr je završeno: Evo tko je osvojio kaput - i što je bio pravi poklon

Završavamo blagdansko darivanje uz poruku koja ostaje u vašim srcima, jer kao što svi znamo - bit blagdana nisu pokloni, već nešto mnogo važnije

Tijekom proteklih tjedana u sklopu kampanje Blagdansko darivanje na Žena.hr molile smo naše čitateljice da na Facebook stranici Žena.hr označe važne žene iz svog života i napišu nam zašto su baš one zaslužile poklone koje smo dijelile.

Za kraj kampanje Advent na Žena.hr darovale smo prekrasan kaput s.Oliver, a sretna dobitnica je Marija Đurković, koju je tagirala Darija Baslinka Hlob.

Mariji od srca čestitamo i nadamo se da će joj ovaj kaput biti podsjetnik na jednu lijepu blagdansku priču, ali i na osobu koja ju je prijavila s puno ljubavi i pažnje.

Veće od poklona

Hvala svima na sudjelovanju i na predivnim komentarima. Pokloni su bili lijepi, ali ono najvažnije dogodilo se upravo u tim komentarima. Jer, poanta naše kampanje nikad nije bila u poklonima. Lijepe riječi, tople poruke, zahvalnost i emocije koje često zaboravimo izgovoriti naglas bili su pravi darovi koji su uljepšali blagdane posebnih žena koje su ih čitale.

Hvala ti što si bila dio ove blagdanske priče i nadamo se da sada još bolje znaš tko su žene oko tebe koje te vide, razumiju i vole, i da si ti jedna od tih žena za nekoga drugog.